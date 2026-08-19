Ivan je s više od 200 uboda izmasakrirao suprugu i kći. Zgrabio je kuhinjski nož i krenuo u pohod

Na Okružnom sudu u švicarskom Bülachu u srijedu je počelo suđenje 74-godišnjem Ivanu T., optuženom da je kuhinjskim nožem ubio suprugu Vesnu (68) i kćer Sanju (49).

Optužnica javnog tužiteljstva u Zürichu tereti muškarca porijeklom s Balkana da im je zadao više od 210 fatalnih ubodnih rana u obiteljskoj kući u veljači 2025. godine. U krvoločnom pohodu suprugu i kći masakrirao je kuhinjskim nožem s oštricom dugom 20,5 centimetara, prenosi lokalni list Blick.

Optuženi muškarac je smješten na sigurnom odjelu forenzičke psihijatrijske bolnice.

Ženu izbo 84, kći 129 puta

Prema optužnici, kobnog je jutra s nožem otišao na gornji kat gdje je izbo suprugu i kći. Vesna je pobjegla u kupaonicu u prizemlju, no Ivan ju je slijedio i ponovno ju izbo.

Vlastitu suprugu ubio je s 84 uboda nožem, a kćer sa 129. Teške ozljede opisuju se na gotovo deset stranica optužnice.

Vesna je tako imala "dvije ubodne rane na lijevoj strani potiljka te ozljedu lijevog neurovaskularnog snopa, kao i dva uboda na jednjaku". Ozlijeđena joj je i lijeva strana vrata te dva vratna kralješka, kao i slezena, bubreg i gušterača. Njihova kći zadobila je ozljede glave, vrata, trupa, ruku, šaka i nogu.

Kombinacija brojnih ubodnih rana, gubitka krvi i akutnog zatajenja srca dovele su do tragičnih smrti.

U optužnici se navodi kako je osumnjičeni postupio "osobito bezobzirno" u svom krvavom pohodu. Žrtvama je s više od 200 ubodnih rana nanio "prekomjernu bol i patnju", smatra tužiteljstvo.

Psihijatrijsko izvješće

A kako je mogao počiniti tako monstruozne zločine pokušalo je utvrditi opsežno psihijatrijsko izvješće na 125 stranica, koje citira Tages-Anzeiger. U njemu se navodi nije kazneno odgovoran jer nije shvaćao da radi nešto kobno i pogrešno.

Odvjetnik obrane Ueli Vogel-Etienne rekao je za Blick da Ivan "vjerojatno nije sposoban za suđenje i da zbog uznapredovale demencije ne može komentirati zločin".

Tijekom suđenja, odvjetnik je kazao kako njegovog klijenta ne treba prikazivati kao "nemilosrdnog dvostrukog ubojicu". Tvrdi kako ima dugu povijest bolesti i kako je ranije pokazivao znakove upozorenje - poput deluzija i zbunjenosti, pa smatra da ne treba biti kazneno odgovoran.

Zbog bolesti je navodno bio više puta hospitaliziran, te je prema obrani, godinu dana prije zločina bio "izuzetno zbunjen i paranoičan".

U veljači 2025. boravio je u bolnici. Liječnici ga, navodno, nisu otpustili kući nego poslali u starački dom. Obitelj ga je odande izvukla pet dana prije zločina.