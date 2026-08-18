U školu donio pušku i pištolj pa krenuo pucati: Ubio godinu dana starijeg kolegu, ima ranjenih
Napadač, inače učenik devetog razreda, ubio je godinu dana starijeg učenika i sebi presudio, objavila je policija
Dvoje učenika je ubijeno, a još dvije osobe ranjenje u pucnjavi u srednjoj školi na jugu Filipina u utorak, objavili su dužnosnici. Među poginulima je i napadač koji je sam sebi presudio.
Pucnjava je odjeknula u školi koja je dio privatnog sveučilišta Ateneo de Zamboanga u gradu Zamboanga. Prema preliminarnom policijskom izvješću, napadač je na kampus došao s puškom i pištoljem te počeo pucati po srednjoškolcima u učionici.
GMA News objavila se kaotične snimke iz učionice gdje su se djeca skrivala dok su odjekivali hitci, prenosi Reuters.
Učenik ubio drugoga
Napadač, inače učenik devetog razreda, ubio je godinu dana starijeg učenika i sebi presudio, potvrdila je policija.
Kanal ANC objavio je snimku učenika i roditelja koji su se počeli okupljati ispred škole. Osim policije, na terenu su i vojnici te traje istraga na mjestu zločina.
Ovo je drugi takav incident u zemlji u manje od dva mjeseca. Najmanje tri učenika je ubijeno, a oko 20 ozlijeđeno u pucnjavi u javnoj srednjoj školi u središtu zemlje u lipnju, kada su dvojica školskih kolega otvorila vatru na kampusu.