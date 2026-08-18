U školu donio pušku i pištolj pa krenuo pucati: Ubio godinu dana starijeg kolegu, ima ranjenih

Dvoje učenika je ubijeno, a još dvije osobe ranjenje u pucnjavi u srednjoj školi na jugu Filipina u utorak, objavili su dužnosnici. Među poginulima je i napadač koji je sam sebi presudio.

Pucnjava je odjeknula u školi koja je dio privatnog sveučilišta Ateneo de Zamboanga u gradu Zamboanga. Prema preliminarnom policijskom izvješću, napadač je na kampus došao s puškom i pištoljem te počeo pucati po srednjoškolcima u učionici.

GMA News objavila se kaotične snimke iz učionice gdje su se djeca skrivala dok su odjekivali hitci, prenosi Reuters.

Foto: Profimedia

Foto: Roel Parreno/AFP/Profimedia

Učenik ubio drugoga

Napadač, inače učenik devetog razreda, ubio je godinu dana starijeg učenika i sebi presudio, potvrdila je policija.

Kanal ANC objavio je snimku učenika i roditelja koji su se počeli okupljati ispred škole. Osim policije, na terenu su i vojnici te traje istraga na mjestu zločina.

Ovo je drugi takav incident u zemlji u manje od dva mjeseca. Najmanje tri učenika je ubijeno, a oko 20 ozlijeđeno u pucnjavi u javnoj srednjoj školi u središtu zemlje u lipnju, kada su dvojica školskih kolega otvorila vatru na kampusu.