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KRVOPROLIĆA U UČIONICI /

U školu donio pušku i pištolj pa krenuo pucati: Ubio godinu dana starijeg kolegu, ima ranjenih

U školu donio pušku i pištolj pa krenuo pucati: Ubio godinu dana starijeg kolegu, ima ranjenih
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Foto: Profimedia

Napadač, inače učenik devetog razreda, ubio je godinu dana starijeg učenika i sebi presudio, objavila je policija

18.8.2026.
8:42
Dunja Stanković
Profimedia
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Dvoje učenika je ubijeno, a još dvije osobe ranjenje u pucnjavi u srednjoj školi na jugu Filipina u utorak, objavili su dužnosnici. Među poginulima je i napadač koji je sam sebi presudio. 

Pucnjava je odjeknula u školi koja je dio privatnog sveučilišta Ateneo de Zamboanga u gradu Zamboanga. Prema preliminarnom policijskom izvješću, napadač je na kampus došao s puškom i pištoljem te počeo pucati po srednjoškolcima u učionici. 

GMA News objavila se kaotične snimke iz učionice gdje su se djeca skrivala dok su odjekivali hitci, prenosi Reuters. 

U školu donio pušku i pištolj pa krenuo pucati: Ubio godinu dana starijeg kolegu, ima ranjenih
Foto: Profimedia
U školu donio pušku i pištolj pa krenuo pucati: Ubio godinu dana starijeg kolegu, ima ranjenih
Foto: Roel Parreno/AFP/Profimedia

Učenik ubio drugoga

Napadač, inače učenik devetog razreda, ubio je godinu dana starijeg učenika i sebi presudio, potvrdila je policija.

Kanal ANC objavio je snimku učenika i roditelja koji su se počeli okupljati ispred škole. Osim policije, na terenu su i vojnici te traje istraga na mjestu zločina.  

Ovo je drugi takav incident u zemlji u manje od dva mjeseca. Najmanje tri učenika je ubijeno, a oko 20 ozlijeđeno u pucnjavi u javnoj srednjoj školi u središtu zemlje u lipnju, kada su dvojica školskih kolega otvorila vatru na kampusu. 

FilipiniPucnjavaškolaUčeniciOružjeCrna Kronika
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