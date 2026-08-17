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NAPADAČ U BIJEGU /

Najmanje troje poginulih u pucnjavi u Španjolskoj: Ubijena trudnica, cure detalji užasa

Najmanje troje poginulih u pucnjavi u Španjolskoj: Ubijena trudnica, cure detalji užasa
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Foto: hernandez jose maria/Alamy/Profimedia/Ilustracija

Civilna garda i lokalna policija pokrenule su opsežnu operaciju potrage za počiniteljem

17.8.2026.
15:40
Dunja Stanković
hernandez jose maria/Alamy/Profimedia/Ilustracija
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Najmanje tri osobe su ubijene, a još jedna je u kritičnom stanju nakon pucnjave u nedjelju navečer u španjolskom mjestu u južnoj pokrajini Huelva. 

Smrtno su stradali trudnica, njezino dijete i njezina majka, prenosi Euronews. 

Navodni napadač je motociklom stigao do kuće u okrugu Rocio u Isla Cristini i otvorio vatru na nekoliko članova iste obitelji. Nakon toga je pobjegao.

Tijela stradalih ležala su nasred ulice nakon rafala. Četvrta teško ozlijeđena osoba prevezena je u bolnicu.  

Žrtve sinoćnje pucnjave su navodno bliski rođaci počinitelja. Vjeruje se da je ubio sestru, nećaka i majku. 

Pucao iz pištolja s dugom cijevi?

Nagađa se da pozadina pucnjave ima veze sa sukobom između dvije obitelji koje korijene vuče još u rujnu kada je jedna osoba ubijena u četvrti Torrejón u Huelvi.

Istražitelji ne isključuju mogućnost da je pucnjava bila osveta za prvo ubojstvo od prije nekoliko mjeseci. S druge strane, Reuters piše kako policija istražuje trostruko ubojstvo kao obračun suparničkih bandi koje se bave trgovinom droge u obalnom gradu udaljenom 7,5 kilometara od granice s Portugalom. Vjeruje se da je napadač koristio pištolj s dugom cijevi. 

Suprotno napisima nekih drugih medija, Reuters je objavio, pozivajući se na podatke glasnogovornika policije, da su ubijene žene bile 62-godišnja svekrva i 39-godišnja sestra osumnjičenog vođe bande "El Baba". Teško je ranjen njegov 18-godišnji nećak. 

Treći poginuli je 16-godišnji dječak koji, prema Reutersu, nije bio u rodu s obitelji. 

Civilna garda i lokalna policija pokrenule su opsežnu operaciju potrage za počiniteljem koji je još uvijek na slobodi. 

španjolskaUbojstvoPucnjavaIstragaPolicija
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