Poznat uzrok požara na Dugom otoku: Zadarska policija objavila detalje očevida

PU zadarska objavila je uzrok požara na Dugom otoku koji je izbio 14. kolovoza između mjesta Luka i mjesta Savar nešto prije 20.30 sati.

Centar požara utvrđen je ispod stupa dalekovoda gdje je uslijed energetskog pražnjenja električnih vodiča zbog posolice i vlage došlo do stvaranja i izbacivanja iskri na okolni niski biljni pokrov.

"Tom prilikom je došlo do termičke destrukcije stupa dalekovoda, a požar se proširio na raslinje i makiju prema jugozapadnoj strani otoka", priopćili su iz policije.

Očevid su proveli policijski službenici Postaje pomorske i aerodromske policije Zadar su u suradnji s inspektorom zaštite od požara Ravnateljstva civilne zaštite.

Požar gasilo oko 100 vatrogasaca

Podsjetimo, požar je planuo u večernjim satima južno od Brbinja na Dugom otoku, kod mjesta Savar. S kopna je izvanrednim trajektom stiglo pojačanje od još 50 vatrogasaca te je cijelu noć s petka na subotu požar gasilo oko 100 vatrogasaca. Borili su se s vatrom na vrlo nepristupačnom terenu obraslom gustom makijom.

U subotu rano ujutro u gašenju su pomogli i kanaderi. Činilo se da je požar stavljen pod kontrolu, no u jednom se trenutku ponovno razbuktao.

Na sreću, vatrogasci su uspjeli pobijediti vatru. Nitko nije stradao, a svi objekti su obranjeni.