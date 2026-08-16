Mještani Dugog otoka nakon požara: 'Da je puhalo jugo, sve bi izgorjelo. Mogli smo biti novi Omiš'

Dan nakon što je na Dugom otoku ugašen požar koji se u jednom trenutku nekontrolirano širio, razgovarali smo s mještanima koji potvrđuju da su iza njih noć i jutro ispunjeni strahom.

"Bojali smo se da ne postanemo novi Omiš", iskreno nam je rekla jedna mještanka koja je zamolila za anonimnost.

Foto: Net.hr

Podsjetimo, požar je planuo u večernjim satima južno od Brbinja na Dugom otoku, kod mjesta Savar. S kopna je izvanrednim trajektom stiglo pojačanje od još 50 vatrogasaca te je cijelu noć s petka na subotu požar gasilo oko 100 vatrogasaca. Borili su se s vatrom na vrlo nepristupačnom terenu obraslom gustom makijom.

Bili su to sati strepnje.

'Dobro je da je puhala bura'

"Suho je, vegetacija je gusta i dobro je što je puhala bura pa je požar išao prema moru. Da je puhalo jugo, sve bi izgorjelo", govori nam starija mještanka koja se sjeća i ranijih vrlo opasnih požara.

Foto: Net.hr

Kaže da je jedne godine planulo u mjestu Gravadišće, a drugi put kod mjesta zvanog Straže.

"Tada su mještani obranili svoj otok", govori naša sugovornica.

Foto: Net.hr

Ovaj put na terenu su bile brojne vatrogasne snage, ali otočanima nije bilo lako.

'Nestalo struje i signala za mobitel'

"Nestalo je i struje i signala na mobitelu, nismo mogli komunicirati. Struje nije bilo cijelu subotu. Već sam planirala sve izvaditi iz ledenice – i meso i ribu – popakirati i poslati za Zadar kod svojih. Znate, mi smo na otoku, sve što imamo donosimo s kopna, osim ribe", govori nam.

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U nedjelju je bilo lakše. Kuće su ostale čitave, nakon što su se vatrogasci svim snagama borili da ih obrane. Vatrena buktinja zaprijetila je nekim vikendicama koje su raštrkane izvan naselja. To nam je za net.hr potvrdio i zapovjednik Vatrogasne zajednice Zadarske županije Matej Rudić.

Foto: Net.hr

U subotu rano ujutro u gašenju su pomogli i kanaderi. Činilo se da je požar stavljen pod kontrolu, no u jednom se trenutku ponovno razbuktao.

Foto: RTL Danas/čitatelj

Na sreću, vatrogasci su uspjeli pobijediti vatru. Nitko nije stradao, a svi objekti su obranjeni. No mještanka nam uporno ponavlja:

"Ne daj Bože da je puhalo jugo. Mogli smo biti novi Omiš. Hvala Bogu, očuvao nas je."