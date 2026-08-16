Pijan nakon noćnog provoda upaljačem izazvao požar na Čiovu? Uhvatile ga kamere, policija uhitila

Muškarac kojeg policija povezuje s požarom koji je rano jutros izbio na Čiovu uhićen je samo nekoliko sati nakon događaja.

Požar je buknuo oko 5.35 sati na predjelu Saldun, a vatrogasci su ga ugasili otprilike pola sata nakon dojave građana i spriječili njegovo daljnje širenje.

Policija je odmah izašla na teren, a pregledom snimki videonadzora brzo je utvrdila identitet muškarca koji se dovodi u vezu s požarom. Oko sat i pol nakon događaja doveden je u službene prostorije, gdje mu je izmjereno 1,08 promila alkohola.

Sumnjaju da je vatru zapalio upaljačem

Prema dosad utvrđenom, sumnja se da se muškarac, hrvatski državljanin, alkoholiziran vraćao iz noćnog provoda te upaljačem zapalio suhu travu i stiropor uz drvene palete.

Na mjestu požara provodi se očevid, dok je muškarac uhićen i nad njim traje kriminalističko istraživanje zbog sumnje na dovođenje u opasnost života i imovine općeopasnom radnjom ili sredstvom.