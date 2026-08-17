Radikalna promjena u Real Madridu: Predsjednik odlučio odbaciti tradiciju

Real Madrid je odlučio napraviti radikalnu promjenu u načinu dočeka i prezentiranja svojih novih pojačanja.

Ovaj put neće biti velikih prikaza na Santiago Bernabéuu niti konferencija za novinare. Klub se odlučio za puno diskretniji format, s institucionalnim i privatnim događajima gdje će Florentino Pérez osobno pozdraviti šest ljetnih pojačanja i Joséa Mourinha.

Ideja je da se svaki doček održi iza zatvorenih vrata u privatnom, intimnom okruženju. Igrače će pratiti njihove obitelji i voljeni te će provesti nekoliko minuta s predsjednikom u onome što klub opisuje kao "jednostavne, obiteljski orijentirane događaje". Neće biti prisutnosti novinara ili medijske pažnje, tako da nitko od novih igrača neće održati konferenciju za novinare kao što je uobičajeno u tim prilikama.

Tjedni raspored omogućit će Real Madridu da organizira ove utakmice dok se momčad priprema za otvaranje La Lige. Ovog ponedjeljka, igrači uživaju u slobodnom danu nakon pobjede od 3-0 protiv Schalkea 04 u Njemačkoj. U utorak će se vratiti treninzima kako bi započeli pripreme za svoj ligaški debi sljedeće subote protiv Espanyola.

U međuvremenu, klub će pojedinačno dočekati svoja nova pojačanja. Ovo će također biti prilika za Florentina Péreza da osobno upozna igrače.