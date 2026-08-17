Hrvatska na Njemačku s Čilićem, Prižmićem, Mektićem i Pavićem

Izbornik hrvatske Davis Cup reprezentacije Ivan Dodig u ponedjeljak je prijavio momčad za predstojeći dvoboj s Njemačkom u kvalifikacijama za finalni turnir, a u nju je uvrstio Marina Čilića, Dinu Prižmića, Nikolu Mektića i Matu Pavića.

Susret će biti odigran u Halleu 19. i 20. rujna, u heristo-areni na tvrdoj podlozi, a pobjednička momčad će se plasirati u četvrtfinale završnog turnira kojem će domaćin biti Bologna od 24. do 29. studenoga.

"Prijavili smo najbolji sastav koji imamo i s kojim želimo pokušati doći do pobjede. Još ćemo odlučiti tko će biti uz nas kao peti igrač. Imamo Bornu Ćorića koji se polako vraća nakon duge i teške ozljede. Nadam se da će i on biti s nama u ekipi kao podrška, možda i kao igra. Vidjet ćemo kako će se stvari razvijati, još imamo vremena za odluku", rekao je Dodig.

Njemački izbornik Michael Kohlmann je prošli petak objavio nominaciju u kojoj su treći tenisač svijeta Alexander Zverev i Yannick Hanfmann kao kandidati za pojedinačne dvoboje te Kevina Krawietza i Tima Puetza za meč parova. I Kohlmann je najavio da će petog igrača nominirati naknadno, a izbornici to najkasnije mogu učiniti četiri tjedna prije početka susreta, što je u ovom slučaju 22. kolovoza.

Izbornici potom do početka susreta imaju mogućnost promijeniti najviše trojicu igrača u odnosu na originalnu nominaciju.

Heristo-arena će za ovaj dvoboj moći primiti 11.500 gledatelja.

"Čeka nas veliki meč protiv Njemačke. Nadam se da će biti uspješan i da ćemo imati i dosta navijača u Njemačkoj“, zaključio je hrvatski izbornik.

Prvog dana dvoboja, u subotu, 19. rujna, bit će odigrana dva pojedinačna meča, od kojih će prvi započeti u 14 sati. U nedjelju će program započeti u 12 sati dvobojem parova, a nastavit će se s još dva pojedinačna dvoboja, od kojih posljednji ne mora biti odigran, ako će pobjednik susreta već biti odlučen.

Bogata povijest

Bit će ovo peti dvoboj ovih dviju reprezentacija, ali prvi nakon 15 i pol godina. Nijemci su bili uspješniji u tri od četiri dosadašnja susreta, a sva četiri su bila u prvom kolu Svjetske skupine po starom sustavu natjecanja.

U prvom dvoboju, odigranom 1995. u Karlsruheu, NIjemci predvođeni Borisom Beckerom i Michaelom Stichom na terenu te izbornikom Nikolom Pilićem na klupi, pobijedili su Hrvatsku sa 4-1 za koju su igrali Goran Ivanišević i Saša Hiršon, a reprezentaciju je vodio Željko Franulović.

Hrvatska je uzvratila 2002. u zagrebačkom Domu sportova, kad je Nikola Pilić zamijenio klupe, a pobjedničku momčad su činili Goran Ivanišević i Ivan Ljubičić. Za Nijemce su pojedinačne mečeve igrali Rainer Schuettler i Nicolas Kiefer, vodio ih je Michael Stich, a današnji izbornik Michael Kohlmann je igrao u meču parova s Davidom Prinosilom.

Pet godina poslije reprezentacije Njemačke i Hrvatske su se sastale u Krefeldu, gdje su Nijemci slavili sa 3-2. Tommy Haas je donio dva boda Nijemcima pobijedivši u pojedinačnim mečevima Marija Ančića i Ivana Ljubičića, a u paru su Kohlmann i Alexander Waske nadigrali Ančića i Ljubičića. Odigran je i posljednji meč u kojem je tada 18-godišnji Marin Čilić svladao Benjamina Beckera, što mu je bila prva od 33 pojedinačne pobjede koliko ih hrvatski rekorder danas ima u Davis Cupu (33-19).

Posljednji dvoboj Hrvatske i Njemačke dogodio se 2011. u zagrebačkom Domu sportova i jedini je u kojem je o pobjedi odlučivao peti meč. Čilić je pobijedio u Floriana Mayera i Philippa Kohlschreibera, a u petom meču je tadašnji hrvatski izbornik Goran Prpić umjesto Ivana Dodiga koji je igrao prvog dana i u paru, postavio Ivu Karlovića. Njemački izbornik Patrik Kuhnen odlučio se za Philippa Petzschnera i pogodio, jer je njegov izabranik slavio u tri seta i odveo Njemačku u četvrtfinale.

Od svih igrača koji su sudjelovali u tom dvoboju, Marin Čilić je još uvijek jedini aktivan.