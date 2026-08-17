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Ružičasta mini haljina bila je pun pogodak: Plavuša na Dravi nije mogla proći nezapaženo

Ružičasta mini haljina bila je pun pogodak: Plavuša na Dravi nije mogla proći nezapaženo
Foto: KM Ptohography
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Sunčan i topao vikend mnogi su iskoristili za uživanje uz Dravu, a marina je već od prijepodnevnih sati bila puna šetača, obitelji, parova i rekreativaca. Pažnju fotografa privukle su dvije dame koje su plijenile poglede svojim ljetnim kombinacijama, a posebno se istaknula zgodna plavuša u mini ružičastoj košulji haljini. Outfit je upotpunila smeđom torbicom i natikačama u istoj nijansi te trendi sunčanim naočalama.

U galeriji u nastavku pogledajte tko je sve prošetao uz Dravu. 

 

Galeriju iz Marine Prelog donosi eMedjimurje.net.hr

17.8.2026.
18:56
Hot.hr
KM Ptohography
PaparazziMarina Prelog
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