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Što će Perez sada? Španjolski superstar ponuđen Real Madridu za 70 milijuna eura

Što će Perez sada? Španjolski superstar ponuđen Real Madridu za 70 milijuna eura
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Foto: Jesus Briones/GTRES/Shutterstock Editorial/Profimedia

Njegova forma na Svjetskom prvenstvu mogla bi promijeniti stav Real Madrida

17.7.2026.
13:29
Maj Gašparac
Jesus Briones/GTRES/Shutterstock Editorial/Profimedia
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Španjolski zadnji vezni Rodri (30), osvajač Zlatne lopte 2024. godine, ponuđen je Real Madridu za 70 milijuna eura, objavio je prvi portal blizak Kraljevskom klubu Defensa Central i odmah nakon toga prenio Yahoo sports.

Navodi se da je Rodri blizu odlaska iz Manchester Cityja jer se u engleskom viceprvaku spremaju velike promjene u ekipi i on je jedan od otpisanih.

Iako Real i njegov predsjednik Florentino Perez u posljednje vrijeme nisu pokazivali veliki interes za Rodrija, to se navodno promijenilo nakon njegovih sjajnih nastupa na Svjetskom prvenstvu. 

Sada se u klubu ozbiljno razmatra njegovo dovođenje i, iako se stav kluba nije promijenio zbog Rodrijevih godina i problema s ozljedama, dobar nastup na SP-u ojačao je argumente onih koji se zalažu za njegovo dovođenje. 

Real MadridRodriFlorentino PerezManchester CityTransferSvjetsko Prvenstvo 2026.
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