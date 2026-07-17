Što će Perez sada? Španjolski superstar ponuđen Real Madridu za 70 milijuna eura

Španjolski zadnji vezni Rodri (30), osvajač Zlatne lopte 2024. godine, ponuđen je Real Madridu za 70 milijuna eura, objavio je prvi portal blizak Kraljevskom klubu Defensa Central i odmah nakon toga prenio Yahoo sports.

Navodi se da je Rodri blizu odlaska iz Manchester Cityja jer se u engleskom viceprvaku spremaju velike promjene u ekipi i on je jedan od otpisanih.

Iako Real i njegov predsjednik Florentino Perez u posljednje vrijeme nisu pokazivali veliki interes za Rodrija, to se navodno promijenilo nakon njegovih sjajnih nastupa na Svjetskom prvenstvu.

Sada se u klubu ozbiljno razmatra njegovo dovođenje i, iako se stav kluba nije promijenio zbog Rodrijevih godina i problema s ozljedama, dobar nastup na SP-u ojačao je argumente onih koji se zalažu za njegovo dovođenje.