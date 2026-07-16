Zidane će sljedeći tjedan preuzeti novi posao, nećete vjerovati koliko će zarađivati

Višemjesečna nagađanja dolaze kraju. Zinedine Zidane, jedna od najvećih ikona francuskog nogometa, bit će i službeno predstavljen kao novi izbornik reprezentacije sljedećeg tjedna. Prema najavama, to bi se trebalo dogoditi u četvrtak ili petak, a Francuski nogometni savez (FFF) želi cijeli posao zaključiti prije 21. srpnja. Time započinje nova era za 'Tricolore' nakon četrnaest godina pod vodstvom Didiera Deschampsa.

Jedan od najplaćenijih na svijetu

Iako ugovor još nije formalno potpisan, ključni detalji suradnje već su dogovoreni. Prema informacijama francuskih medija, Zidane će imati osnovnu mjesečnu plaću od 300.000 eura, koja bi se s bonusima za rezultate mogla popeti i do 450.000 eura. Poznato je da postoji usmeni dogovor između Zidanea i Saveza još od ožujka, a 'Zizou' je od odlaska s klupe Real Madrida 2021. strpljivo čekao ovu priliku, odbijajući druge ponude.

Revolucija u stručnom stožeru

Zidaneov dolazak ne znači samo promjenu na klupi, već i potpunu reorganizaciju tima. Njegov stručni stožer bit će iznimno brojan te bi mogao uključivati više od dvadeset i pet članova. Među njima će biti pomoćni treneri, kondicijski stručnjaci, analitičari i medicinsko osoblje, što ukazuje na detaljan pristup koji namjerava primijeniti. Zidane je svjestan da preuzima momčad na vrhuncu i da se natječe s vlastitom legendom, ali je spreman za sve izazove.

Službeno imenovanje okončat će dugu i uspješnu eru Didiera Deschampsa, koji je s Francuskom kao igrač i izbornik osvojio svjetski naslov.