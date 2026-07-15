Deschamps je bivši, Francuska već ima novog izbornika

Španjolska nogometna reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalu u Dallasu svladali Francusku s 2-0.

Francuzi tako nisu uspjeli ući i u treće finale Mundijala zaredom, a nakon ispadanja sprema se promjena na njihovoj klupi jer će izbornik Didier Deschamps odstupiti nakon što mu istekne ugovor ovoga ljeta.

Deschampsova era će, dakle, završiti nakon 14 godina na klupi, a njegov nasljednik bit će legendarni Zinedine Zidane, koji je bez angažmana otkako je 2021. napustio Real Madrid.

Nakon toga se Zidane povezivao s brojnim klubovima i reprezentacijama, no ništa se nije realizirao jer je odbijao ponude zbog toga što je čekao svoj posao iz snova, a to je pozicija izbornika Francuske.

Francuski mediji pišu da je sada sve spremano za Zidaneov dolazak na klupu, a posao je potvrdio i najpoznatiji nogometni insajder Fabrizio Romano.

🚨🇫🇷 Up next for France: Zinedine Zidane era. Coming soon. 🔜 pic.twitter.com/kMpGW6lg4y — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

Sve je dogovoreno i Zidane bi s 'Tricolorima' trebao potpisati višegodišnji ugovor, a bit će službeno predstavljen nakon što Francuska odigra posljednju utakmicu na Svjetskom prvenstvu, onu za treće mjesto.