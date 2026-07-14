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NIŠTA OD FINALA /

Ovakav Deschamps se rijetko viđa: Opleo je po svojim igračima, ali i sucu

Ovakav Deschamps se rijetko viđa: Opleo je po svojim igračima, ali i sucu
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Foto: Paul ELLIS/AFP/Profimedia

Francuski izbornik Didier Deschamps u izjavama nakon utakmice prvo se dotaknuo suca Ivana Bartona

14.7.2026.
23:38
Sportski.net
Paul ELLIS/AFP/Profimedia
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Španjolska nogometna reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalu u Dallasu svladali Francusku s 2-0. Pogotke su za Španjolce dali Mikel Oyarzabal Pedro Porro.

Španjolska je i taktički i fizički i tehnički na terenu izdominirala "strašnu" Francusku, koja je bila posve nemoćna i nije čak stvorila ni priliku na susretu, a kamoli zabila gol. Moćna francuska prednja četvorka imala je utakmicu iz noćne more. Bili su potpuno odsječeni i nisu pokazali ništa. 

Francuski izbornik Didier Deschamps u izjavama nakon utakmice prvo se dotaknuo suca Ivana Bartona iz Salvadora. "Postavljam pitanje na koje neću dati odgovor: ima li ovaj sudac kvalitetu za suđenje polufinala Svjetskog prvenstva? Neću dati odgovor. Tu je i jedanaesterac, ali to nije sve; to dolazi povrh svega ostalog. Nemam ništa protiv suca večeras, ali postavite sami sebi pitanje...", rekao je bijesni Deschamps za Bein sports, a onda se ipak osvrnuo na slabu predstavu svoje ekipe.

"Igrači su shrvani, ali moramo biti realni – bili smo tehnički inferiorni. Sami smo si krivi. No, glavni je razlog taj što jednostavno nismo bili na potrebnoj razini; bilo je tehničkih pogrešaka i dodavanja koja su mogla dovesti do prilika. Ovo je najviša moguća razina, ma koliko to boljelo. Čeka nas utakmica za treće mjesto. Ne želim umanjiti sve ono što je dosad postignuto, ali Španjolska je u ovoj utakmici pokazala nešto više", rekao je francuski izbornik. 

Španjolski izbornik Luis De la Fuente bio je presretan svojom ekipom. Teško je opisati što osjećamo, ali to je sreća. Ova je skupina igrača iznimna. Pred nama je još jedan korak. Nakupilo se mnogo napetosti; velika je odgovornost igrati u finalu, to je privilegija. Moramo sve to upiti.

Francuska? Još smo u svlačionici rekli da ćemo se suočiti s jednom od najboljih momčadi na svijetu, s najboljim igračima na svijetu. No, i oni su se suočavali s najboljom momčadi na svijetu. Naša je momčad ono teško učinila lakim", rekao je Španjolac.

Svjetsko Prvenstvo 2026.Didier DeschampsLuis De La Fuentešpanjolska Nogometna ReprezentacijaFrancuska Nogometna Reprezentacija
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