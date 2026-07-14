Oprosti, Mbappé: Statistika francuske zvijezde u debaklu polufinala gotovo je nestvarna

Španjolska nogometna reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalu u Dallasu svladali Francusku s 2-0.

Pogotke su za Španjolce dali Mikel Oyarzabal i Pedro Porro. Španjolska je i taktički i fizički i tehnički na terenu izdominirala "strašnu" Francusku, koja je bila posve nemoćna i nije čak stvorila ni priliku na susretu, a kamoli zabila gol. Moćna francuska prednja četvorka imala je utakmicu iz noćne more. Bili su potpuno odsječeni i nisu pokazali ništa.

Statistika Kyliana Mbappéa koji je do ove utakmice igrao odlično prvenstvo, zastrašujuće je loša. U ovom polufinalu protiv Španjolske, ne samo da nije zabio, nego nije uputio niti jedan udarac u okvir gola, nije kreirao niti jednu veliku priliku, driblinzi su mu bili na 1 od 6. Izgubio je loptu čak 14 puta, a dueli su mu na poraznih 2 od 11.

🚨 𝗦𝗧𝗔𝗧: Kylian Mbappé vs Spain in the World Cup Semi Final:



• 0 goals

• 0 assists

• 0 key passes

• 0 shots on target

• 1/6 dribbles

• 14 possession lost

• 2/11 ground duels won pic.twitter.com/cKg3IcwL7u — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) July 14, 2026

Ovo je bio i prvi poraz Kyliana Mbappéa u nokaut-utakmici Svjetskog prvenstva. 2018 i 2022. je dolazio skroz do finala, a sada ga je zaustavila Španjolska. Mbappé će imati priliku povezati tri svjetske medalje s reprezentacijom. Za to će mu trebati pobjeda u utakmici za broncu u subotu u 23 sata po hrvatskom vremenu.