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NOĆNA MORA /

Oprosti, Mbappé: Statistika francuske zvijezde u debaklu polufinala gotovo je nestvarna

Oprosti, Mbappé: Statistika francuske zvijezde u debaklu polufinala gotovo je nestvarna
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Foto: Shaun Botterill/Getty images/Profimedia

Statistika Kyliana Mbappéa koji je do ove utakmice igrao odlično prvenstvo, zastrašujuće je loša

14.7.2026.
23:21
Sportski.net
Shaun Botterill/Getty images/Profimedia
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Španjolska nogometna reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva nakon što su u polufinalu u Dallasu svladali Francusku s 2-0. 

Pogotke su za Španjolce dali Mikel Oyarzabal i Pedro Porro. Španjolska je i taktički i fizički i tehnički na terenu izdominirala "strašnu" Francusku, koja je bila posve nemoćna i nije čak stvorila ni priliku na susretu, a kamoli zabila gol. Moćna francuska prednja četvorka imala je utakmicu iz noćne more. Bili su potpuno odsječeni i nisu pokazali ništa. 

Statistika Kyliana Mbappéa koji je do ove utakmice igrao odlično prvenstvo, zastrašujuće je loša. U ovom polufinalu protiv Španjolske, ne samo da nije zabio, nego nije uputio niti jedan udarac u okvir gola, nije kreirao niti jednu veliku priliku, driblinzi su mu bili na 1 od 6. Izgubio je loptu čak 14 puta, a dueli su mu na poraznih 2 od 11. 

 

 

Ovo je bio i prvi poraz Kyliana Mbappéa u nokaut-utakmici Svjetskog prvenstva. 2018 i 2022. je dolazio skroz do finala, a sada ga je zaustavila Španjolska. Mbappé će imati priliku povezati tri svjetske medalje s reprezentacijom. Za to će mu trebati pobjeda u utakmici za broncu u subotu u 23 sata po hrvatskom vremenu.

Kylian MbappeSvjetsko Prvenstvo 2026.Francuska Nogometna Reprezentacijašpanjolska Nogometna Reprezentacija
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