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BAŠ JE POSH /

On u odijelu, a ona stigla u potkošulji: Na polufinalu SP-a svi gledali u Beckhamovu Victoriju

On u odijelu, a ona stigla u potkošulji: Na polufinalu SP-a svi gledali u Beckhamovu Victoriju
Foto: ABACAPRESS, Abaca Press/Alamy/Profimedia
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Susret koji su mnogi nazvali 'finalom prije finala' odigran je u Dallasu gdje su se u polufinalu Svjetskog prvenstva sukobile Španjolska i Francuska

U okršaju aktualnog europskog prvaka te aktualnog svjetskog viceprvaka vidjeli smo i šarene tribine na kojima su se i jedni i drugi navijači istaknuli brojnim zanimljivim i kreativnim izdanjima. 

Španjolski navijači nosili su sa sobom kopiju trofeja svjetskog prvaka, a Francuzi su pak viđeni i s 'francuzom' kruhom. 

Na tribinama su bili i David Beckham te njegova supruga Victoria poznatija kao Posh Spice iz nekad popularnog 'girl banda' Spice Girls. David je stigao u odijelu, a ona je privukla pažnju u potkošulji. 

Stigao je i Usain Bolt kojeg je brže-bolje prišao pozdraviti američki sprinter Noah Lyles. 

Veselu atmosferu i bračni par Beckham pogledajte u galeriji iznad teksta. 

14.7.2026.
22:19
Sportski.net
Dustin Satloff/Getty images/Profimedia
Sp 2026.Svjetsko Prvenstvo 2026.David BeckhamVictoria Beckham
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