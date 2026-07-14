On u odijelu, a ona stigla u potkošulji: Na polufinalu SP-a svi gledali u Beckhamovu Victoriju

Susret koji su mnogi nazvali 'finalom prije finala' odigran je u Dallasu gdje su se u polufinalu Svjetskog prvenstva sukobile Španjolska i Francuska.

U okršaju aktualnog europskog prvaka te aktualnog svjetskog viceprvaka vidjeli smo i šarene tribine na kojima su se i jedni i drugi navijači istaknuli brojnim zanimljivim i kreativnim izdanjima.

Španjolski navijači nosili su sa sobom kopiju trofeja svjetskog prvaka, a Francuzi su pak viđeni i s 'francuzom' kruhom.

Na tribinama su bili i David Beckham te njegova supruga Victoria poznatija kao Posh Spice iz nekad popularnog 'girl banda' Spice Girls. David je stigao u odijelu, a ona je privukla pažnju u potkošulji.

Stigao je i Usain Bolt kojeg je brže-bolje prišao pozdraviti američki sprinter Noah Lyles.

Veselu atmosferu i bračni par Beckham pogledajte u galeriji iznad teksta.