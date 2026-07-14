Kreće rasplet Mundijala! Europski klasik odredit će prvog finalista

Polufinale Svjetskog prvenstva 0 Francuska : 0 Španjolska

Uživo

- Utakmica počinje u 21 sat. Igra se u Dallasu, a glavni sudac je Salvadorac Ivan Barton.

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Još samo četiri utakmice su ostale do kraja Svjetskog prvenstva. Još samo četiri momčadi su ostale odlučiti tko će biti novi Svjetski prvak. U utorak u 21 sat po našem vremenu Francuska i Španjolska će u europskom klasiku odlučiti o prvom finalistu.

Zbog forme, svega prikazanog na ovom prvenstvu, ali i surove pojedinačne kvalitete, Francuska u ovaj susret ulazi kao favorit. Ipak, u posljednje dvije godine Španjolska je bolja u dva međusobna susreta. Na Euru 2024., također u polufinalu, Španjolska je slavila 2-1, a briljirao je Lamine Yamal koji je zabio gol za 1-1 pa je Olmo samo četiri minute kasnije donio preokret.

Prošle godine, u lipnju, Španjolska je u polufinalu Lige nacija pobijedila 5-4 u utakmici u kojoj su imali 5-1 u 67. minuti pa je Francuska uspjela smanjiti rezultat do kraja. Glavna razlika u španjolskoj momčadi od tada je što su njihova najjača oružja oslabljena. Nice Williamsa gotovo uopće nema, dok je Yamal daleko od sto posto.

Što se pak Francuske tiče, oni su na ovom prvenstvu otključali sav svoj napadački potencijal i zato s pravom nose epitet prvih favorita ovog final-foura. Mbappé, Dembele, Olise, Doué, Barcola i tako dalje... To je na papiru izgledalo zastrašujuće, a od ovoga prvenstva to su pretočili i na teren.

Španjolska kontrola ili strašni francuski napad? Španjolska prvi puta nakon 2010. ili Francuska treće prvenstvo u nizu? Tko će u finale, u konačnu borbu za Božicu?