Najbolji džoker s klupe ikad: Ono o čemu mnogi samo sanjaju njemu je potpuno normalno

Za većinu nogometaša, postizanje pobjedničkog gola kojim bi se njihova zemlja plasirala u polufinale Svjetskog prvenstva bio bi vrhunac karijere. Svaki igrač sanja o tome da postane nacionalni heroj, ali malo tko to ostvari.

Mikel Merino je pak praktički navikao na takve trenutke. U 86. minuti utakmice Španjolske protiv Belgije u četvrtfinalu SP-a kod rezultata 1-1, Luis de la Fuente okrenuo se prema Merinu na klupi. Samo 115 sekundi nakon ulaska na teren, zabio je pobjednički gol.

U prethodnom susretu trebalo mu je malo više vremena - nešto više od pet minuta - da postigne isti učinak. Njegov je potez u 91. minuti eliminirao Portugal.

Merino je definicija čvrstoće. Na ovom turniru postao je prvi igrač u povijesti Svjetskog prvenstva koji je postigao pobjednički gol u dvije različite utakmice nokaut faze kao zamjena, a ujedno i prvi španjolski igrač koji je postigao dva pobjednička gola nakon 80. minute na Svjetskom prvenstvu.

Ova dva gola na izdanju 2026. postignuta su iz samo četiri udarca, što Merinu daje impresivnu stopu konverzije od 50%. Također u prosjeku postiže gol svakih 3,5 dodira u protivničkom kaznenom prostoru, što je 11. najbolji postotak od bilo kojeg igrača koji je postigao dva ili više golova.

Ima povijest postizanja izuzetno važnih golova u posljednjim trenucima za svoju zemlju. Na Europskom prvenstvu 2024., Merinov pobjednički gol glavom u 119. minuti protiv Njemačke poslao je Španjolsku u polufinale. Turnir su završili kao prvaci.

Ponovno je bio u formi u četvrtfinalu Lige nacija 2025., postigavši ​​izjednačujući gol u sudačkoj nadoknadi samo nekoliko minuta nakon ulaska u igru ​​kako bi Španjolskoj donio teško izboreni neriješeni rezultat 2-2 protiv Nizozemske.

At the 2026 World Cup, Mikel Merino has scored 1.32 goals per 90, the fifth-highest rate of any player to have reached the quarter-finals.



Merino’s efficiency is up there with the very best players in world football. pic.twitter.com/2O001g45Ub — Opta Analyst (@OptaAnalyst) July 13, 2026

Na velikim turnirima (Svjetska prvenstva i Europska prvenstva) postigao je tri gola kao zamjena, na razini Álvara Morate – nijedan španjolski igrač nije postigao više.

San svakog trenera je imati nekoga kome se može obratiti kada utakmica ne ide po planu, nekoga kome može vjerovati da će ostaviti trag. Upravo zato De la Fuente voli Merina.

"Merino ima puno vrlina, mogao bi igrati u bilo kojoj reprezentaciji i bilo kojem klubu, a za nas je stvoren za ovu momčad, za ovaj model. Znamo da je uvijek tu kad god nam zatreba", rekao je izbornik pa nastavio:

"Bio je trenutak u utakmici kada smo razmišljali da ga uvedemo kao središnjeg napadača. Vidjeli smo da bi utakmica mogla ići drugačije i dobro je ispalo."

"Nepravedno je što Mikel ne igra od početka, ali bilo bi nepravedno i da netko drugi bude izostavljen. Samo 11 može igrati, i oni to razumiju - ulogu koju moraju igrati u bilo kojem trenutku. Kad izađu na teren, znaju što moraju učiniti; zato je zadovoljstvo biti njihov izbornik."

Na ovom Svjetskom prvenstvu, Merinova učinkovitost je među najboljima. Postigao je 1,32 gola na 90 utakmica, peti najveći postotak od bilo kojeg igrača koji je stigao do četvrtfinala; samo su Kylian Mbappé (1,39), Lionel Messi (1,36), Erling Haaland i Johan Manzambi (obojica 1,35) postigli više golova na 90 utakmica. To nije loše društvo za naći se u njemu.

Veznjak koji je postao napadač ne napreduje samo na međunarodnoj sceni, a navijači Arsenala već su dobro svjesni njegovih sposobnosti.

Od svog debija za Topnike u listopadu 2024., Merino je postigao 15 golova u svim natjecanjima, od kojih su četiri došla kao zamjena (26,7%). Od igrača koji su u tom razdoblju postigli više od tri gola, samo su Ethan Nwaneri (37,5%) i Kai Havertz (29,4%) postigli veći udio svojih golova s ​​klupe.

Deset od Merinovih 11 golova u Premier ligi promijenilo je tok utakmice (npr. odvelo je Arsenal od poraza do remija ili od remija do pobjede). Jedini gol koji nije promijenio bio je Arsenalov drugi u pobjedi od 2:0 protiv Leicester Cityja u veljači 2025. Zlatna zamjena Merino već je postigao prvi gol svoje momčadi.

Osvaja i zabija

Mikel Arteta izvorno je potpisao Merina kao veznog igrača koji 'osvaja loptu'. U sezoni 2023.-24. za Real Sociedad, pobijedio je u najviše dvoboja od bilo kojeg igrača u pet najboljih europskih liga (326), 40 više od drugoplasiranog Bruna Guimarãesa (286).

U istoj sezoni prije dolaska u Arsenal, Merino je pobijedio u 278 zračnih duela, najviše od bilo kojeg veznog igrača u pet najboljih europskih liga, i ponovno puno više od drugoplasiranog (Tomás Soucek 189).

Upravo je u spomenutoj utakmici protiv Leicestera Arteta, našavši se usred neočekivane napadačke krize, prvo postavio Merina kao 'lažnu devetku', a ostatak je povijest.

U Ligi prvaka, Merino je sedam puta igrao u napadu za Arsenal i postigao četiri gola u tim nastupima, od kojih je jedan bio izvrstan prvi gol u nezaboravnoj pobjedi od 3:0 nad Real Madridom.

Jasno je da, unatoč svim kvalitetama koje Merina čine kvalitetnim veznim igračem i koje mu omogućavaju pobjedu u dvobojima, njegova vještina postizanja važnih golova u zadnji čas koji mijenjaju rezultat znači da je njegova uloga super-napadača-zamjene previše istaknuta da bi se zanemarila kao trener.

S Merinom kao opcijom s klupe za De la Fuentea, Španjolska ne mora uvijek igrati najbolje što može kako bi postigla rezultat - a s velikom utakmicom protiv Francuske za mjesto u finalu koja slijedi, to bi moglo biti važnije nego ikad za La Roju i njihovu sudbinu na Svjetskom prvenstvu.