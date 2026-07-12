Tko će osvojiti Svjetsko prvenstvo? Superračunalo ima jasnog favorita nakon četvrtfinala

Nakon završetka četvrtfinalnih utakmica Svjetskog prvenstva, poznati statistički model Opta ponovno je izračunao šanse reprezentacija koje su ostale u borbi za naslov prvaka svijeta.

Prema njihovim projekcijama, najveći favorit za osvajanje trofeja je Francuska. Momčad Didiera Deschampsa ima čak 34,5 posto izgleda za dolazak do naslova, što je najveći postotak među četiri preostale reprezentacije.

Na drugom mjestu nalazi se Španjolska, kojoj superračunalo daje 23,45 posto šansi za osvajanje Svjetskog prvenstva. Engleska je treća s procijenjenih 21,94 posto, dok se aktualni svjetski prvak Argentina nalazi na posljednjem mjestu prema ovoj analizi s 20,55 posto mogućnosti za obranu naslova.

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Opta Analyst's supercomputer has predicted the teams most likely to reach the FIFA World Cup 2026 final. France have a 57.70% chance of winning their semi-final against Spain, whose chances stand at 42.30%. pic.twitter.com/JQT3WknZ04 — News and Updates (@News_24Updates) July 12, 2026

Unatoč najmanjoj procjeni među polufinalistima, Argentina će u završnici tražiti nastavak puta prema obrani titule, dok će ostale tri reprezentacije pokušati prekinuti njezin pohod.

Prvo polufinale na rasporedu je 14. srpnja, kada će se sastati Francuska i Španjolska, dok dan kasnije slijedi veliki klasik između Engleske i Argentine.