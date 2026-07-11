Tko je superheroj Španjolske? O njemu upravo priča cijeli svijet

Španjolska je izborila plasman u polufinale Svjetskog prvenstva nakon dramatične pobjede 2-1 protiv Belgije u petak navečer po našem vremenu u Los Angelesu, a najveći junak susreta bio je Mikel Merino (30). Veznjak Arsenala zabio je odlučujući pogodak u samoj završnici utakmice, točnije u 88. minuti, nakon velike pogreške pričuvnog belgijskog vratara Sennea Lammensa. Belgijski vratar ušao je u igru samo nekoliko trenutaka ranije jer je zbog ozljede morao izaći Thibaut Courtois.

U borbi za finale Španjolce sada očekuje dvoboj protiv Francuske. Španjolska Marca posebno je istaknula Merinov doprinos, objavivši naslove poput "Španjolska ima anđela" i "Superheroj Mikel Merino".

U tekstu navode kako je ključni trenutak utakmice bila Courtoisova ozljeda, koja je Španjolcima otvorila neočekivanu priliku. Lammens je pri prvom ozbiljnijem kontaktu s loptom pogriješio, a Merino je to iskoristio i postao čovjek odluke. Njegovi pogoci na ovom turniru već se smatraju dijelom povijesti španjolske reprezentacije.

Iako je na Svjetskom prvenstvu uglavnom ulazio s klupe, Merino je u najvažnijim trenucima pokazao svoju vrijednost. Najviše je igrao protiv Urugvaja, kada je na terenu proveo oko sat vremena, dok je protiv Saudijske Arabije odradio nešto više od 19 minuta. Ipak, njegov je učinak bio ključan u nokaut fazi natjecanja.

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U osmini finala protiv Portugala ušao je u igru u 85. minuti, a samo nekoliko trenutaka prije kraja zabio je pogodak za pobjedu 1-0 i prolazak dalje. Isti scenarij ponovio se i u četvrtfinalu protiv Belgije. Merino je na teren ušao u 86. minuti umjesto Danija Olma, pri rezultatu 1-1, a već dvije minute kasnije postigao je gol vrijedan plasmana u polufinale. No, vratimo se mi utakmicu prije...

U Arlingtonu u Teksasu, pred 70 tisuća gledatelja, u susretu Španjolske i Portugala, jedna nogometna era je završila, a druga je dobila svog neočekivanog heroja. Dok se Cristiano Ronaldo, jedan od najvećih svih vremena, opraštao od svjetskih prvenstava, Španjolska se mučila probiti portugalski bedem. Utakmica osmine finala Svjetskog prvenstva 2026. godine klizila je prema produžecima, a napetost je rasla sa svakom sekundom. A onda je izbornik Luis de la Fuente pogledao prema svojoj klupi i pozvao čovjeka koji se prometnuo u njegovog talismana za odlučujuće trenutke.

U 85. minuti u igru je ušao Mikel Merino. Samo nekoliko minuta kasnije, nakon sjajne asistencije Ferrana Torresa, hladnokrvno je pospremio loptu u mrežu i poslao Španjolsku u četvrtfinale. Bio je to kraj za Portugal i Ronalda, a nastavak sna za "La Roju", zahvaljujući igraču koji je navikao izlaziti iz sjene i rješavati utakmice.

Čovjek za preokrete

Taj pogodak bio je tipičan za Merina. Napao je prostor, primio loptu i zabio s nemilosrdnošću rođenog centarfora. "Kada se zagrijavaš, jasno vidiš utakmicu i kad uđeš na teren, imaš ideju gdje možeš nanijeti štetu", rekao je Merino nakon utakmice.

"Iako utrčavanje u prostor nije jedna od mojih najvećih vrlina, točno sam znao što trebam učiniti. Pronašao sam prostor, a Ferran mi je savršeno dodao." Za Merina, rođenog u Pamploni, gradu poznatom po festivalu San Fermin i utrci s bikovima, postojao je i osjećaj sudbine. "Igrali smo u crveno-bijelom, bojama festivala. Bilo je zapisano u zvijezdama da ću zabiti noć prije San Fermina", dodao je sa smiješkom.

Ovo nije bio prvi put da je spasio Španjolsku. Njegova reputacija igrača za ključne trenutke iskovana je dvije godine ranije, na Europskom prvenstvu 2024. U četvrtfinalu protiv domaćina Njemačke, u Stuttgartu, rezultat je bio neriješen. Utakmica je ušla u 119. minutu, a onda je Merino skočio i glavom zabio za pobjedu, utišavši cijeli stadion i poslavši Španjolsku na put prema osvajanju naslova. Na ovom Svjetskom prvenstvu samo je potvrdio taj status. Nakon što je eliminirao Portugal, ponovno je ušao s klupe u četvrtfinalu protiv Belgije i u 88. minuti zabio za pobjedu od 2-1, osiguravši svojoj reprezentaciji polufinale protiv Francuske. Izbornik De la Fuente nije štedio pohvale.

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"On je jedan od najboljih na svojoj poziciji na svijetu. Donio nam je fantastičan rezultat i gol. Želim naglasiti važnost igrača koji ulaze s klupe, njihov doprinos je ogroman", izjavio je.

Trnovit put od Pamplone do vrha

Iako je danas nacionalni heroj i ključni igrač Arsenalove šampionske momčadi, Merinov put do vrha bio je sve samo ne lagan. Za razliku od "blještavih" talenata poput Laminea Yamala, Merino nikada nije bio igrač koji je na prvu plijenio pažnju medija. Njegova karijera je priča o upornosti, radu i nevjerojatnoj mentalnoj snazi.

Sve je počelo u Osasuni, klubu iz njegovog rodnog grada. Kao sin Ángela Merina, bivšeg profesionalnog nogometaša, nosio je dodatni pritisak. "Svaki igrač čiji je otac bio poznat osjeća pritisak", rekao je Jan Urban, njegov prvi trener u Osasuni. "Nije bio spektakularan igrač, više je bio radnik. Ali imao je sjajnu tehniku, inteligenciju i brzo je donosio odluke." Nakon što je pomogao Osasuni da se vrati u La Ligu, 2016. je kao veliki talent prešao u Borussiju Dortmund, no tamo se, pod vodstvom Thomasa Tuchela, nije naigrao. Skupljao je minute na kapaljku i često nije bio ni u kadru za utakmice.

Lekcije iz Njemačke i Engleske

Nakon teške godine u Njemačkoj, uslijedila je posudba, a zatim i trajni prelazak u Newcastle United. Engleska ga je promijenila. Pod vodstvom Rafe Beníteza brzo se prilagodio. "Znali smo da ima vještine. U Njemačkoj je problem bio jezik, ali Mikel je govorio savršen engleski", prisjetio se Benítezov pomoćnik Mikel Antia. "Bio je 'box-to-box' igrač, agresivan u presingu, s odličnim zadnjim pasom. Njegov profil igrača možda je bliži britanskom nego španjolskom." Iako je dobro započeo, ozljeda leđa usporila ga je u drugom dijelu sezone. Newcastle ga je želio zadržati, ali stigla je ponuda kojoj nije mogao odoljeti.

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Vođa rođen u Baskiji

Povratak u Španjolsku 2018. godine, u redove Real Sociedada, pokazao se kao pun pogodak. Tamo je konačno eksplodirao i postao jedan od najboljih veznjaka u ligi. Sportski direktor Roberto Olabe otkrio je ključni detalj o njegovom karakteru: "Kad je stigao, rekao mi je: 'Roberto, igrači se na treningu ne bore dovoljno. Moramo povećati intenzitet ako se želimo natjecati.' Htio je stvoriti pobjedničko okruženje." U San Sebastiánu je postao vođa, duhovna savjest momčadi koja je pod Imanolom Alguacilom bilježila sjajne rezultate. Vrhunac je stigao 2021. godine osvajanjem Kupa kralja, prvog trofeja za klub nakon 34 godine. U finalu protiv Athletica bio je igrač utakmice. Njegova fantastična asistencija za pobjednički gol pokazala je svu raskoš njegovog talenta.

Mentalitet pobjednika i očevo nasljeđe

Nakon šest godina u Real Sociedadu, u ljeto 2024. vratio se u Englesku, potpisavši za Arsenal. Tamo je nastavio rasti, prilagođavajući se čak i ulozi "lažnog" napadača kada je to bilo potrebno, i osvojio naslov prvaka Premier lige. No, put nije bio bez prepreka. Teška ozljeda stopala, stres fraktura koju je zaradio u siječnju, gotovo ga je udaljila sa Svjetskog prvenstva. Prošao je operaciju i dug oporavak. "Svašta vam prođe kroz glavu, sjećanja na te mračne trenutke kad mislite da nećete biti dio momčadi", priznao je. Zato mu je gol protiv Portugala toliko značio, bio je to nagrada za sav trud.

Foto: AA/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Njegov uspjeh leži u karakteru.

"Temelj ovog dečka nisu nogometne vještine. Temelj su osobnost, inteligencija i natjecateljski duh", slikovito je opisao Olabe. Taj duh naslijedio je od oca. Čak i njegova proslava golova, trčanje oko korner zastavice, identična je onoj koju je njegov otac izveo za Osasunu u Kupu UEFA 1991. godine, i to na istom stadionu u Stuttgartu gdje je Mikel zabio Njemačkoj.

"Otac mi je uvijek govorio da budem odgovoran za svoje postupke. Uvijek se pitaj što ti možeš učiniti da budeš bolji. Kritiku koristi kao gorivo", otkrio je Merino.

Dok se Španjolska priprema za polufinalni okršaj s moćnom Francuskom, oči nacije uprte su u zvijezde poput Yamala, Olma i Williamsa. No, njihovo tajno oružje sjedi na klupi, strpljivo čekajući svoj trenutak. Mikel Merino, neumorni radnik i tihi heroj, ponovno je spreman izaći iz sjene i ispisati povijest. Jer, kako se čini, nekim je ljudima jednostavno suđeno da budu junaci.