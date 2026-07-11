Courtois se ozlijedio i u suzama napustio teren: Emotivni oproštaj od Mundijala slomio Belgiju

Bio je to trenutak koji je zaledio srca belgijskih navijača i kako se kasnije pokazalo, usmjerio tijek četvrtfinala Svjetskog prvenstva u Los Angelesu između Španjolske i Belgije, koje je završilo 2-1 za Furiju. U 71. minuti ogleda protiv moćne Španjolske, pri rezultatu 1-1, Thibaut Courtois, jedan od najboljih vratara svijeta i stup obrane "Crvenih vragov", sjeo je na travnjak stadiona SoFi. Njegov izraz lica, bolna grimasa i suze koje su uslijedile, nagovijestile su kraj ne samo njegove utakmice, već i belgijskih snova o polufinalu. Courtois se, prilikom izlaska s travnjaka, slomio. U jednom trenutku suze su samo krenule, nije ih mogao zaustaviti...

Što se točno dogodilo?

Sve se odigralo iznenada. Nekoliko trenutaka ranije, Courtois je ispucao jednu loptu i osjetio oštru bol u kvadricepsu desne noge. Iako je pokušao nastaviti, signalizirajući klupi da problem postoji samo kod dugih ispucavanja, bol nije popuštala. Tijekom pauze za osvježenje, liječnička ekipa pokušala je sanirati problem, no čim se igra nastavila, postalo je jasno da 34-godišnji vratar ne može dalje.

Izbornik Rudi Garcia nije imao izbora. Pozvao je rezervnog vratara, a Courtois je, svjestan težine trenutka, krenuo prema klupi. Putem je skinuo kapetansku traku i predao je suigraču, a lice je sakrio u dres kako bi prikrio suze. Bio je to prizor koji je obišao svijet: slomljeni div, svjestan da je u 34. godini možda odigrao svoje posljednje minute na svjetskim prvenstvima.

"Prilikom ispucavanja osjetio sam jaku bol u kvadricepsu", rekao je Courtois nakon utakmice, prenose strani mediji.

"Obavijestio sam stručni stožer da osjećam bol kod dugih lopti, ali da nemam problema s ostankom na golu. Na kraju je izbornik odlučio da me izvadi, to nije problem jer je momčad iznad svega." Unatoč njegovim riječima, govor tijela otkrivao je duboko razočaranje i frustraciju zbog nemoći da pomogne momčadi u ključnim trenucima.

Kobna pogreška koja je zapečatila sudbinu

Umjesto Courtoisa na teren je ušao 24-godišnji Senne Lammens, vratar Manchester Uniteda, kojem je to bio tek treći nastup za reprezentaciju. Unatoč solidnoj sezoni u Premier ligi, pritisak četvrtfinala Svjetskog prvenstva pokazao se prevelikim. Samo 17 minuta nakon ulaska u igru, dogodio se trenutak koji će Lammens dugo pamtiti.

Španjolski branič Pau Cubarsí uputio je s velike udaljenosti udarac koji nije djelovao neobranjivo. Lopta je nezgodno odskočila ispred Lammensa, koji ju nije uspio ukrotiti. Odbila se ravno na nogu Mikela Merina, koji je budno pratio akciju i bez problema je pospremio u mrežu za vodstvo Španjolske 2-1. Kamere su se odmah prebacile na belgijsku klupu, gdje je Courtois sjedio pogrbljen, nemoćno promatrajući slavlje Španjolaca. Greška koju vratar njegove klase, kako su mnogi komentirali, vjerojatno nikada ne bi napravio. Bio je to gol koji je izravna posljedica njegove prisilne izmjene i koji je na najbrutalniji način potvrdio koliko je Courtois značio za ovu momčad.

Crni niz pehova za 'Crvene vragove'

Courtoisova ozljeda bila je samo vrhunac sante leda problema koji su zadesili Belgiju. Već uoči utakmice doživjeli su ogroman udarac kada se na zagrijavanju ozlijedio kapetan i ključni veznjak Youri Tielemans. Izbornik Garcia morao je mijenjati početnu postavu samo desetak minuta prije početka susreta.

Kao da to nije bilo dovoljno, momčad je već bila oslabljena neigranjem Amadoua Onane, koji je zbog ozljede koljena zadobivene u osmini finala protiv SAD-a završio svoj nastup na turniru. Ostati bez dvojice ključnih veznjaka, a potom i bez jednog od najboljih vratara na svijetu, bio je pretežak udarac čak i za talentiranu belgijsku generaciju. Španjolska, koja do te utakmice nije primila nijedan gol na prvenstvu, znala je iskoristiti ranjivost protivnika.

Ovaj niz nesretnih okolnosti ostavio je Belgiju bez snage i rješenja u završnici. Porazom od 2-1, jedna velika generacija oprostila se od borbe za medalju, slomljena ozljedama i jednom skupom pogreškom. Za Španjolsku, put se nastavio prema polufinalnom spektaklu protiv Francuske, dok je Belgiji ostalo samo pitanje. Što bi bilo da je Courtois ostao na terenu?

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