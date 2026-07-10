Brad Pitt pravi je kit: S predivnom je ženom gledao utakmicu, a jedan detalj na njemu zbunio je sve

Četvrtfinalni okršaj Svjetskog prvenstva 2026. između Španjolske i Belgije u Los Angelesu u petak navečer po našem vremenu bio je predodređen za sportski klasik, no događaj je nadišao granice nogometa i pretvorio se u prvorazredni društveni spektakl. Na tribinama stadiona, službeno nazvanog Los Angeles Stadium, stvorila se gromoglasna i naelektrizirana kulisa od gotovo 70.000 gledatelja. Ipak, prava drama za fotografe odvijala se u staklenim VIP ložama, gdje se okupila holivudska krema predvođena jednim od najprepoznatljivijih lica na svijetu, Bradom Pittom, čija je pojava bila sve samo ne neprimijećena, javlja Yahoo.com. Pitt je bio u društvo zanosne ljepotice...

Brad Pitt is watching Spain vs. Belgium Quarterfinal. Repping the USA. pic.twitter.com/FkCeG7L1a4 — Michael J. Duarte (@michaeljduarte) July 10, 2026

Španjolska veza u Hollywoodu

Glavno zvjezdano okupljalište bila je privatna loža u kojoj su domaćini bili slavni oskarovci Penélope Cruz i Javier Bardem, najpoznatiji španjolski glumački par.

Njihova odanost reprezentaciji "La Roja" nije bila upitna; pratili su je tijekom cijelog turnira, a u osmini finala protiv Austrije u goste su pozvali i glazbenu superzvijezdu Rosaliju. Za odlučujući dvoboj s Belgijom, lista gostiju bila je još impresivnija. Uz njih je sjedio Brad Pitt, koji je stigao u pratnji svoje djevojke Ines de Ramon. Njezina je odanost bila jednostavna, s obzirom na španjolske korijene njezine obitelji, izbor strane bio je lak.

No, Pitt je izazvao popriličnu pomutnju. Usred lože pune španjolskih navijača, slavni je glumac nosio dres reprezentacije SAD-a. Taj modni odabir bio je u najmanju ruku ironičan, s obzirom na to da je upravo Belgija, protivnik na terenu, izbacila Amerikance s turnira u prethodnoj rundi visokom pobjedom od 4-1. Je li to bila tiha provokacija, podrška domaćinima turnira bez obzira na ishod ili jednostavno ležeran odabir, ostalo je predmetom rasprava na društvenim mrežama. Društvo im je pravio i Noel Gallagher, legendarni gitarist Oasisa, koji je, iako bez dresa, ponosno predstavljao engleske nogometne zaljubljenike, dodajući internacionalni pečat ovom zvjezdanom okupljanju...

Svjetsko prvenstvo kao crveni tepih

Prisutnost holivudskih teškaša na utakmici Španjolske i Belgije bila je samo kulminacija trenda koji je definirao cijelo Svjetsko prvenstvo 2026. godine. Otkako je turnir započeo na tlu Sjeverne Amerike, stadioni od Vancouvera do Mexico Cityja postali su pozornice za defile poznatih i slavnih. Na otvaranju američkog dijela turnira u Los Angelesu, Toma Cruisea vidjeli smo u društvu Davida i Victorije Beckham. Tijekom turnira, na tribinama su se pojavljivali svi, od repera Jay-Z-ja i Travisa Scotta, glumaca Willa Ferrella i Ryana Reynoldsa (koji je bodrio Kanadu u Torontu), do reality zvijezde Kim Kardashian i glazbenih ikona poput Shakire, koja je nastupila na ceremoniji otvaranja.

Brad Pitt je i sam bio redovan gost. Nekoliko tjedana ranije, na istoj lokaciji, tijekom utakmice grupne faze između SAD-a i Turske, njegova pojava izazvala je pravu histeriju. Sjedio je pokraj Edwarda Nortona, što je izazvalo lavinu komentara o "ponovnom okupljanju Kluba boraca".

Društvene mreže su eksplodirale od šala na račun kultnog filmskog preokreta, gdje fanovi sugeriraju da je Norton, kao i u filmu, zapravo razgovarao sam sa sobom. Njihovo zajedničko pojavljivanje, jedno od rijetkih u javnosti od promocije filma kasnih devedesetih, postalo je jedan od najviralnijih trenutaka prvenstva. Na toj utakmici viđeni su i Leonardo DiCaprio, Paris Hilton, Ashton Kutcher i druga dama SAD-a, Usha Vance, potvrđujući status Los Angelesa kao neslužbenog epicentra glamura ovog natjecanja. Predsjednik Donald Trump već je najavio da će upravo on uručiti trofej pobjedničkoj ekipi u finalu, čime je i politički vrh dao na važnosti ovom događaju.

Pogled iza kulisa: Što se krije u VIP ložama

Dok su deseci tisuća navijača plaćali i preko tisuću dolara za najjeftinije ulaznice na preprodajnim tržištima, iskustvo za A-listu bilo je na potpuno drugoj razini. Slavne osobe poput Pitta nisu samo gledale utakmicu; uživale su u [ekskluzivnim paketima gostoprimstva, piše Yahoo.com, koji običnim smrtnicima zvuče kao fantazija. U suradnji s FIFA-om, tvrtke poput "On Location" nudile su pakete koji pretvaraju odlazak na stadion u luksuzni doživljaj. Najskuplji aranžmani uključivali su privatne apartmane s osobnim konobarima, gurmanske jelovnike koje su osmislili vrhunski kuhari, usluge sommeliera i, naravno, najbolja mjesta s neometanim pogledom na teren.

"To toliko podiže vaše iskustvo. Faktor praktičnosti mijenja sve", izjavila je Kristin Juszczyk, supruga NFL zvijezde i ambasadorica jednog od takvih programa. Za nju je, kako kaže, najbolji dio neograničena hrana i piće, što eliminira potrebu za čekanjem u dugim redovima.

Paketi poput "Pitchside Lounge" nudili su sjedala tik uz travnjak, dok su "Champions Club" i privatni apartmani pružali ekskluzivnost i privatnost, idealnu za korporativna druženja ili, kao u slučaju Cruza i Bardema, za intimno druženje s prijateljima. Ovaj skriveni svijet luksuza stajao je u oštrom kontrastu s iskustvom prosječnog navijača, ali je istovremeno bio ključni dio privlačnosti Svjetskog prvenstva na američkom tlu, gdje su sport i šoubiznis neraskidivo isprepleteni.

Drama na terenu: Sudar europskih teškaša

Unatoč zvjezdanoj prašini na tribinama, na travnjaku se odvijala prava nogometna drama. Španjolska, svjetski prvak iz 2010., ušla je u dvoboj kao favorit, s obranom koja na turniru još nije primila pogodak. Njihov prepoznatljivi stil temeljen na posjedu lopte sudario se s belgijskom "zlatnom generacijom", momčadi prepunom kreativnosti i napadačke moći, koja je na prošlom prvenstvu osvojila treće mjesto. Bio je to i povijesni sraz; na Svjetskom prvenstvu 1986., također u četvrtfinalu, Belgija je izbacila Španjolsku nakon jedanaesteraca.

Obje momčadi već su osjetile travnjak u Los Angelesu tijekom turnira, Španjolska u pobjedi nad Austrijom, a Belgija u remiju s Iranom. Taktiziranje je počelo i prije prvog zvižduka, s iznenađujućim odlukama izbornika - belgijski golgeter Romelu Lukaku ostao je na klupi, kao i španjolski motorični veznjaci Gavi i Nico Williams. Utakmica je bila napeta i tehnički dotjerana, borba za svaki pedalj terena u kojoj je na kraju slavila Španjolska, osiguravši si mjesto u polufinalu. Za Belgiju je to bio kraj sna, dok je za Španjolsku pobjeda bila potvrda statusa jednog od glavnih kandidata za naslov.

Petak u Los Angelesu bio je savršen sažetak onoga što Svjetsko prvenstvo u Sjedinjenim Državama jest: vrhunski sportski događaj obavijen velom holivudskog glamura. Dok je Španjolska slavila prolazak dalje, a Belgija tugovala, svijet je obišla slika Brada Pitta u američkom dresu kako navija u loži španjolskih oskarovaca. Bio je to prizor koji je potvrdio da je ovaj turnir mnogo više od nogometa - on je globalni kulturni trenutak u kojem se granice brišu, a jedino što je važno jest biti viđen.