Španjolska nije primila gol na SP-u još od prošlog Mundijala u Kataru: Sve do večeras

Španjolska nogometna reprezentacija u četvrtfinale Svjetskog prvenstva protiv Belgije ušla je s nevjerojatnim obrambenim nizom.

"Furija” na najvećoj svjetskoj smotri do 41. minute prvog poluvremena protiv Belgije nije primila pogodak još od dvoboja protiv Japana na Svjetskom prvenstvu u Kataru 2022. godine, utakmice koja je završila šokantnim porazom Španjolske 2-1.

U Kataru je Španjolska pokazala dva potpuno različita lica. U prvom susretu protiv Kostarike djelovala je nezaustavljivo, deklasirala je protivnika i postigla čak sedam pogodaka, no nastavak turnira donio je sasvim drukčiju sliku.

Luis Enrique pokušao je vratiti reprezentaciju u dane slavne tiki-take, filozofije koja je Španjolsku odvela do najvećih uspjeha, ali pritom nije dovoljno uzeo u obzir stvarne mogućnosti i karakteristike momčadi koju je imao na raspolaganju. Ustrajanje na ideji koja nije odgovarala aktualnom kadru pokazalo se kao pogrešna procjena, a Španjolska je natjecanje završila ranije nego što je očekivala, u osmini finala turnira protiv Maroka nakon lutrije udaraca s bijele točke.

Posljednji gol koji je završio iza leđa španjolskog vratara Unai Simóna na Mundijalu u regularnom dijelu postigao je Japanac Ritsu Dōan u 48. minuti susreta 1. prosinca 2022. godine. Samo tri minute kasnije Ao Tanaka zabio je i drugi japanski pogodak, koji je nakon VAR provjere priznat kao regularan, a Japan je slavio veliku pobjedu i osvojio prvo mjesto u skupini E.

Od tog trenutka Španjolska je na svjetskim prvenstvima zaključala svoja vrata. Do četvrtfinala protiv Belgije prošlo je čak 1317 dana bez primljenog gola na Mundijalima, niz koji je postao jedan od najimpresivnijih obrambenih pothvata u novijoj povijesti turnira. To je rekord što se tiče Svjetskog prvenstva.

Zanimljivo, Španjolska je nakon dvoboja s Japanom u Kataru odigrala i preostale utakmice tog turnira bez primljenog gola. U osmini finala protiv Maroka bilo je 0-0 nakon 120 minuta, prije ispadanja na jedanaesterce.

U novom ciklusu na Svjetskom prvenstvu Španjolci su nastavili graditi reputaciju jedne od najčvršćih obrana turnira. Njihova stabilnost u posljednjoj liniji, kontrola posjeda i pritisak kroz cijelu momčad pretvorili su obranu u jedno od glavnih oružja momčadi.

Posljednji igrač koji je na SP-u uspio postići pogodak protiv Španjolske i dalje ostaje Japanac Dōan. Njegov pogodak iz prosinca 2022. danas izgleda kao posljednja pukotina u obrambenom bedemu koji traje više od tri i pol godine.