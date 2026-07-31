Kovačević se ni ne trudi skrivati zaluđenost jednim igračem: 'Ma, on nam puno znači'

U prvoj utakmici nove sezone HNL-a branitelj naslova Dinamo je kao domaćin u Maksimiru svladao Slaven Belupo sa 2-0 (1-0). Strijelac oba gola bio je Dion Drena Beljo (34, 52).

"Moglo je biti i više golova, ali važno je da smo ušli pobjedom u sezonu. U tri dana nije lako pripremiti utakmicu, rotirali smo momčad. U prvim kolima svi su motivirani, imali su oni prvu šansu. Čak mi je i drago zbog Filipovića da je imao posla, da je dobio samopouzdanje tim obranama, trebat će nam. Nisam zadovoljan jedino time da smo mogli zabiti još koji gol, imali smo gredu, dvije vratnice. Ali, dobro", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević pa se osvrnuo i na povratak Luke Stojkovića.

"Nije dugo igrao službenu utakmicu, vidjeli ste i tu loptu za drugi gol, on to ima, Stojković nam puno znači. Možda sam trebao još neke igrače zamijeniti, ali ima vremena četiri dana za pripremu za Žalgiris."

Slijedi upravo Žalgiris.

"Gledali smo Žalgiris u ovoj zadnjoj utakmici. Sopić je napravio dobar posao, doći će ovdje puni želje, ali najvažnije da gledamo sebe. Ja znam da ćemo rasti iz utakmice u utakmicu, da ćemo biti sve bolji, vjerujem već u utorak."

Beljo zabija

Beljo je nastavio gdje je stao na kraju prošle sezone.

"Neka Beljo samo i dalje tako zabija, posebno je bio dobar prvi gol. On će rasti s momčadi, ali nisu golovi sve što radi, već i neke druge stvari koje tražimo od njega."

Zašto nije bilo Prevljaka?

"Prevljak je tek odradio prvi trening, imao je problema s prstom zadnjih dana, konkurirat će za Žalgiris, ako bude trebalo može pomoći 10-15 minuta."