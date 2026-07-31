Već nam se vratio HNL: Dinamo u 'šarenom' sastavu i Slaven otvaraju novu sezonu

Dinamo i Slaven Belupo od 20 sati na Maksimiru otvaraju novu sezonu HNL-a.

HNL, 1. kolo 0 Dinamo : 0 SLAVEN BELUPO

DINAMO: Filipović - Tabinas, Galešić, Radeljić, Vinlof - Kačavenda, Mišić, Stojković - Topić, Beljo, Hoxha

SLAVEN BELUPO: Sentić - Krušelj, Cvetko, Kovačić, Urata - Adeshina, Crepulja, Mažar - Banovec, Nestorovski, Mitrović

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- Stigli su i sastavi. Kako je i najavio, Kovačević je dosta promijenio Dinamo u odonsu na onaj koji smo gledali u Europi. Tu je i Luka Stojković.

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Aktualnom prvaku ovaj susret dolazi samo par dana nakon što je u drugom pretkolu Lige prvaka s(p)retno eliminirao švicarski Thun, dok je Slavenu ovo prva službena utakmica u sezoni.

Posljednji je to početak neke sezone domaćeg prvenstva na kultnom stadionu jer Dinamo prelazi na novo izgrađeni stadion u Kranjčevićevoj dok se stari Maksimir prvo ne sruši, a onda i izgradi novi.

Trebalo je to biti krajem ove godine, ali posljednje informacije pričaju o ožujku sljedeće godine.

Kad ćemo pak gledati prvu utakmicu na novom Maksimiru je druga tema, ali povijest nas uči da bi se mogli načekati, jedno 7-8 godina.

Antonio Melnjak bit će glavni sudac večeras, uz pomoć Darija Bela iz VAR sobe.