FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
OKRŠAJ NA MAKSIMIRU /

Već nam se vratio HNL: Dinamo u 'šarenom' sastavu i Slaven otvaraju novu sezonu

Već nam se vratio HNL: Dinamo u 'šarenom' sastavu i Slaven otvaraju novu sezonu
×
Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Tijek utakmice 1. kola HNL-a Dinamo - Slaven Belupo pratite UŽIVO na portalu Net.hr

31.7.2026.
18:16
Sportski.net
Igor Kralj/PIXSELL
Google Dodaj net.hr među omiljene izvore na Googleu
VOYO logo
VOYO logo

Dinamo i Slaven Belupo od 20 sati na Maksimiru otvaraju novu sezonu HNL-a. 

HNL, 1. kolo
31. 07. 2026.
20:00
0
Dinamo
 
:
0
SLAVEN BELUPO
 

DINAMO: Filipović - Tabinas, Galešić, Radeljić, Vinlof - Kačavenda, Mišić, Stojković - Topić, Beljo, Hoxha

SLAVEN BELUPO: Sentić - Krušelj, Cvetko, Kovačić, Urata - Adeshina, Crepulja, Mažar - Banovec, Nestorovski, Mitrović

UŽIVO

- Stigli su i sastavi. Kako je i najavio, Kovačević je dosta promijenio Dinamo u odonsu na onaj koji smo gledali u Europi. Tu je i Luka Stojković. 

NAJAVA

Aktualnom prvaku ovaj susret dolazi samo par dana nakon što je u drugom pretkolu Lige prvaka s(p)retno eliminirao švicarski Thun, dok je Slavenu ovo prva službena utakmica u sezoni.

Posljednji je to početak neke sezone domaćeg prvenstva na kultnom stadionu jer Dinamo prelazi na novo izgrađeni stadion u Kranjčevićevoj dok se stari Maksimir prvo ne sruši, a onda i izgradi novi. 

Trebalo je to biti krajem ove godine, ali posljednje informacije pričaju o ožujku sljedeće godine. 

Kad ćemo pak gledati prvu utakmicu na novom Maksimiru je druga tema, ali povijest nas uči da bi se mogli načekati, jedno 7-8 godina. 

Antonio Melnjak bit će glavni sudac večeras, uz pomoć Darija Bela iz VAR sobe. 

DinamoSlaven BelupoHnlUživo
komentara
Komentiranje na Net.hr dozvoljeno je samo registriranim korisnicima. Ako se ne slažete s autorom teksta ili nekim tko je komentirao taj tekst to je u redu. Međutim, nije u redu vrijeđati ljude, diskriminirati, trolati, kršiti Pravila komentiranja i odredbe stavka 2. članka 94. Zakona o elektroničkim medijima. Odgovorni ste za sve napisano u komentaru. Ovo je web portal kojeg posjećuje tisuće ljudi svakodnevno i s nekima se jednostavno nećete slagati. Zato se držite osnovnih pravila ponašanja i sve će biti ok.
VOYO logo
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
VOYO logo
VOYO logo
Regionalni portali
Izdvojeno
Još iz rubrike