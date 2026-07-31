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Odgođena utakmica Rijeke i Dinama: Objavljen razlog i o čemu ovisi novi termin

Odgođena utakmica Rijeke i Dinama: Objavljen razlog i o čemu ovisi novi termin
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Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Utakmica se odgađa zbog europskih obaveza Rijeke u kvalifikacijama Konferencijske lige odnosno Dinama u kvalifikacijama Lige prvaka

31.7.2026.
16:32
Sportski.net
David Jerkovic/PIXSELL
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Nogometaši Rijeke i Dinama utakmicu 2. kola HNL-a neće odigrati idućeg vikenda (8. i 9. kolovoza) u predviđenom terminu, potvrdila su oba kluba na svojim profilima na društvenim mrežama.

Utakmica se odgađa zbog europskih obaveza Rijeke u kvalifikacijama Konferencijske lige odnosno Dinama u kvalifikacijama Lige prvaka. Novi termin odigravanja utakmice odredit će se naknadno. 

Aktualni hrvatski prvak Dinamo svoju uzvratnu europsku utakmicu 3. pretkola Lige prvaka mora igrati u utorak 11. kolovoza, jer dan kasnije je u Salzburgu Uefin Superkup pa nije moguće odgoditi utakmicu. S druge strane, Rijeka svoj susret u Europi u 3. pretkolu Konferencijske lige igra u četvrtak 6. kolovoza. 

To znači da oba kluba neće imati tri dana odmora između utakmica, a u tom slučaju pravilnih Hrvatskog nogometnog saveza  prema članku 4. Propozicija natjecanja dopušta odgodu. Novi termini će ovisiti o kasnijem rasporedu Rijeke i Dinama u Europi. 

DinamoHnk RijekaHnl
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