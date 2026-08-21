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Drama na moru kod Paga: Pronađeno tijelo nestalog Talijana, u drugoj akciji spašeno troje ljudi

Drama na moru kod Paga: Pronađeno tijelo nestalog Talijana, u drugoj akciji spašeno troje ljudi
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Foto: MRCC Rijeka

Informacija o pronalasku nažalost, beživotnog tijela nestaloga nedaleko mjesta prijavljenog nestanka, u MRCC Rijeka dojavljena je iz PP Novalja u 19.49

21.8.2026.
6:42
Dunja Stanković
MRCC Rijeka
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Traganje za nestalom osobom nedaleko Novalje okončano je pronalaskom tijela, izvijestila je u četvrtak Nacionalna središnjica za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka) o potrazi za nestalim talijanskim državljaninom na Pagu.

Dojava o nestanku državljanina Republike Italije u MRCC Rijeka zaprimljena je danas u 18.39, posredstvom Policijske postaje Novalja, čiji djelatnici su u međuvremenu već tragali za nestalim, kopnenim dijelom otoka Paga, u širem području Novalje.

Odmah po dojavi, navodi MRCC Rijeka, o događaju je obaviještena Ispostava lučke kapetanije Karlobag, čiji službenici su isplovili u traganje jugoistočno od Novalje, u predjelu uvale Caska, odakle je nestali prema dostupnim informacijama poznanika, krenuo ploviti unajmljenim jet-skijem.

Troje spašeno iz mora

Informacija o pronalasku nažalost, beživotnog tijela nestaloga nedaleko mjesta prijavljenog nestanka, u MRCC Rijeka dojavljena je iz PP Novalja u 19.49, slijedom čega je akcija okončana, dok su daljnje radnje u ovome slučaju, u policijskoj nadležnosti. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, stoji u priopćenju.

 MRCC Rijeka izvijestio je i o spašavanje osoba iz mora kod Paga, nakon zaprimljene dojave očevidaca o tri osobe u pogibeljnoj situaciji na moru. Naime, službenici Lučke kapetanije Zadar odmah po dojavi, danas u 17.55 sati, krenuli su u spasilačku akciju tri osobe koje su pod udarima južnog vjetra otpuhane na manjem rekreativnom rekvizitu od otoka Paga prema otočiću Lukar.

Nedugo potom, u 18.35 sati pronašli su ih neozlijeđene, podigli iz mora na spasilačku brodicu zadarske Kapetanije i prevezli na polazišnu poziciju, čime je akcija uspješno okončana, stoji u priopćenju.

PagMoreNestaliCrna Kronika
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