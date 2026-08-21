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RAK METASTAZIRAO /

Bidenova supruga otkrila detalje o njegovoj bolesti: 'Umrijet će, koristimo svaki trenutak'

Bidenova supruga otkrila detalje o njegovoj bolesti: 'Umrijet će, koristimo svaki trenutak'
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Foto: Brian Cassella/Zuma Press/Profimedia

Nekadašnja prva dana podijelila je kako je bivši predsjednik nakon dijagnoze ostao 'snažan i otporan'

21.8.2026.
7:22
Dunja Stanković
Brian Cassella/Zuma Press/Profimedia
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Bivša prva dama Jill Biden progovorila je o tome kako je ona i njezin suprug Joe Biden nose s njegovom dijagnozom raka prostate, koji mu je dijagnosticiran prošle godine i od tada se proširio na kosti. 

Jill Biden otvorila je dušu u emisiji Jaime Kern Lima Show i priznala da daje od sebe kako bi odagnala negativne misli, dok se sa suprugom bori s mogućnošću njegove smrti. 

"Naravno da se bojim. Prije svega, on je 10 godina stariji od mene. A kada je bolest u pitanju, ne možete ne pomisliti na to", ispričala je u intervjuu, koji prenosi People.

"Ne možeš zamisliti život bez njega, ali znaš da će umrijeti - baš kao što znam da ću i ja umrijeti. Tako da jedan dio toga jednostavno prihvatiš", dodala je. 

'Joe će umrijeti'

Nekadašnja prva dana podijelila je kako je bivši predsjednik nakon dijagnoze ostao "snažan i otporan". Nije s njom dijelio svoje strahove, niti je ona to od njega očekivala, dodaje. "Oduvijek je bio snaga naše obitelji", kaže Jill. 

Iako je situacije s njegovim zdravljem teška, par se, ističe, ne usredotočuje na poteškoće. Odlučili su cijeniti vrijeme koje još imaju zajedno. 

"Ne možemo tako gledati na život. Ja to gledam ovako: 'Joe ima rak. Umrijet će pa koristimo svaki trenutak'", kazala je u razgovoru. 

Ured bivšeg predsjednika objavio je u svibnju prošle godine da je Bidenu dijagnosticiran "agresivni" rak prostate koji je već dostigao peti stupanj i proširio se na kosti. 

Otprilike godinu dana nakon toga, Jill je u emisiji Today otkrila da je njezin suprug "dobro", da je podvrgnut liječenju raka prostate u 4. stadiju, no da situacija otežavaju metastaze. "Mislim da će Joe živjeti s rakom do kraja života", zaključila je. 

Joe BidenBivsi PredsjednikSadRakBolestJill Biden
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