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[KVIZ] Samo najveći sportski fanovi prolaze ovaj izazov o Usainu Boltu bez greške

[KVIZ] Samo najveći sportski fanovi prolaze ovaj izazov o Usainu Boltu bez greške
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Foto: Profimedia

Koliko je ukupno zlatnih olimpijskih medalja osvojio u karijeri?

21.8.2026.
8:00
Webcafe.hr
Profimedia
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Poznat po svojoj nadljudskoj brzini koja je pomicala granice mogućeg, nevjerojatnoj karizmi i kao neosporni "Kralj Sprinta", Usain Bolt je ikona čiji je utjecaj oblikovao modernu atletiku. Njegovo sportsko nasljeđe jednako je spektakularno kao i njegova pojava na stazi. Od skromnih početaka na Jamajci do vrha olimpijskog postolja, njegovo je ime postalo sinonim za brzinu, pobjedu i zaraznu radost. Od obaranja svjetskih rekorda do njegove prepoznatljive poze, Boltov izričaj odražava duh jedne fascinantne sportske ere. Kroz dva ključna poglavlja vodimo vas na putovanje od njegovih ranih dana do statusa globalne superzvijezde, a zatim vas izazivamo da provjerite svoje znanje.

Od kingstona do Pekinga: Njegov uspon do slave

Priča o Usainu Boltu priča je o prirodnom talentu, napornom radu i borbi s ozljedama. Odrastajući u ruralnoj Jamajci, pod utjecajem oca, njegov sportski put započeo je igranjem kriketa i nogometa. Njegovi su treneri rano prepoznali njegovu nevjerojatnu brzinu i usmjerili ga prema atletici. Ti rani dani pokazali su golem potencijal, okrunjen titulom svjetskog juniorskog prvaka sa samo 15 godina. Nakon početnih, ozljedama isprekidanih godina u seniorskoj konkurenciji, njegov dolazak na Olimpijske igre u Pekingu 2008. godine označio je prekretnicu. Tamo je, uz trenera Glena Millsa, pronašao savršenu formu i eksplodirao na svjetskoj sceni, osvojivši tri zlatne medalje uz tri svjetska rekorda i postavši globalni fenomen.

Simbol brzine i globalna ikona

Usain Bolt nije bio samo atletičar; bio je kulturni fenomen. Njegova pobjednička poza "To Di World" postala je globalni simbol trijumfa i radosti. Rekordi koje je postavio na 100 m, 200 m i u štafeti 4x100 m redefinirali su ljudske mogućnosti. Svojom opuštenom osobnošću i samopouzdanjem davao je novu dimenziju sportu, privlačeći milijune novih obožavatelja. Njegova dominacija na Olimpijskim igrama u Londonu 2012. i Riju 2016. učvrstila je njegov status legende. Kroz desetljeće dominacije ostao je relevantan, postavši najprepoznatljivije lice atletike i jedan od najvećih sportaša svih vremena.

KvizKvizoviKviz ZnanjaUsain BoltAtletičar
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