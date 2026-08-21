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Velike riječi Ronaldinha o Modriću: Ovo nije mala stvar

Velike riječi Ronaldinha o Modriću: Ovo nije mala stvar
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Foto: PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia

Ronaldinho je u Italiji ostao posebno vezan uz Milan

21.8.2026.
8:27
Sportski.net
PSNEWZ/Sipa Press/Profimedia
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Ronaldinho je stigao u Ravennu, ali ovaj put ne samo kao gost. Brazilska nogometna legenda postala je suvlasnik talijanskog trećeligaša, koji ove sezone cilja plasman u Serie B, a dugoročna želja kluba je dolazak do Serie A.

Šef Ravenne Ignazio Cipriani potvrdio je Ronaldinhov ulazak u vlasničku strukturu. Brazilac nije isključio ni mogućnost povratka na teren. Na pitanje hoće li zaigrati, uz osmijeh je odgovorio: "To zna trener."

Ronaldinho je u Italiji ostao posebno vezan uz Milan, a prisjetio se i vremena provedenog u klubu. Spomenuo je i Luku Modrića, kojeg smatra jednim od najvećih nogometaša, te izrazio želju da Ravenna jednog dana odigra prijateljsku utakmicu protiv Milana.

"Volio bih da organiziramo prijateljsku utakmicu između Ravenne i Milana", rekao je.

Luka ModrićRonaldinho
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