Postoji li između njih nešto više? Evo tko je djevojka opsjednuta 45 godina starijim Trumpom

Rijetko tko iz najbližeg kruga američkog predsjednika Donalda Trumpa (80) provodi pored njega toliko vremena kao što to čini 35-godišnja Natalie Harp zbog čega pojedini jezici tvrde da između njih postoji nešto više.

Ta 35-godišnja izvršna asistentica u središte pozornosti prvi puta je dospjela 2019. godine, kada je ustvrdila da joj je Donald Trump spasio život.

Podrijetlom iz Kalifornije, iz konzervativne kršćanske obitelji, Harp je tada kazala da se borila s rakom kostiju drugog stadija te javno zahvalila Trumpu na potpisivanju zakona "Right to Try" iz 2018., kojim je pacijentima omogućen pristup eksperimentalnim lijekovima.

"Ne bih danas bila živa da nije bilo vas", izjavila je na Republikanskoj nacionalnoj konvenciji 2020. godine, međutim medicinski stručnjaci kasnije su izrazili sumnju u njezinu priču te istaknuli nedosljednosti u vremenskom slijedu i načinu na koji je primila liječenje u odnosu na zakon "Right to Try" koji je Trump potpisao.

Dobila nadimak "ljudski printer"

Bilo kako bilo, nakon Trumpovog izbornog poraza 2020., Harp je se zaposlila kao voditeljica na desničarskoj mreži One America News te je promicala lažne tvrdnje o izbornoj prijevari prije nego što se 2022. pridružila Trumpovoj kampanji.

Ubrzo je u javnosti postala poznata kao "ljudski printer" jer ga je neprestano pratila s pisačem kako bi mu u svakome trenutku mogla ispisati pozitivne članke i objave s društvenih mreža.

Dapače, postala je ključni kanal komunikacije, prenosila poruke, dogovarala sastanke i upravljala Trumpovim profilom na mreži Truth Social. Njezina je sveprisutnost postala je očita.

Nezdrava opsesija ili nepokolebljiva odanost?

Upravo je intenzitet njezine odanosti ono što je izazvalo nelagodu kod drugih suradnika i potaknulo napise u nekoliko knjiga o Trumpu.

Novinari Maggie Haberman i Jonathan Swan u knjizi "Regime Change" naveli su kako je Trump suradnicima rekao da je Harp jedina koja ga voli koliko i njegova supruga i djeca.

Navode i da je ostavljala osobne poruke za Trumpa poput one "Ti si sve što mi je važno".

Njezin otuđeni brat, Preston, opisao je sestrinu vezu s predsjednikom kao nezdravu opsesiju, a prema nekim izvješćima, jednom je čak i spavala u ženskoj svlačionici u Trumpovom golf klubu u Bedminsteru kako bi mu bila čim bliže.

U drugoj situaciji, nakon što joj je odbijeno mjesto u koloni vozila, uskočila je u prtljažnik terenca kako ne bi bila izostavljena.

Kolateralna žrtva političkog obračuna

Fascinacija s Natalie Harp eksplodirala je nakon incidenta u Turskoj u srpnju, kada je Trump zbog sigurnosne prijetnje morao potajno zamijeniti Air Force One manjim vojnim zrakoplovom.

Harp je bila u maloj skupini odabranih koji su se ukrcali s njim dok su visoki dužnosnici poput državnog tajnika Marca Rubija ostavljeni na takozvanom "avionu mamcu".

Upravo je taj događaj senator Jon Ossoff iskoristio u svom govoru: "On ne želi raditi posao. Želi graditi svoju plesnu dvoranu i putovati s Natalie u njihovoj očito neobranjivoj letećoj palači".

U svakom slučaju, iako ne postoje apsolutno nikakvi konkretni dokazi koji bi potkrijepili glasine o aferi, kombinacija njezina neobično bliskog odnosa s predsjednikom, njene apsolutne odanosti, političkih provokacija i zagonetne odsutnosti prve dame Melanije Trump stvorila je plodno tlo za spekulacije.

Priča o Natalie Harp tako je postala više od običnog trača; ona je ogledalo dinamike moći, odanosti i medijske percepcije unutar zidova jedne od najpromatranijih institucija na svijetu.