Znate li tko je Laura Haddock? Iza nježnog lica ove povučene ljepotice krije se buran život

Laura Haddock slavi 41. rođendan, a britanska glumica tijekom godina proslavila se ulogama u velikim hitovima poput “Čuvara galaksije”, “Transformera: Posljednji vitez”, “White Linesa” i “The Recruita”. Nježno lice, profinjena pojava i uloge samouvjerenih žena donijele su joj imidž samozatajne britanske ljepotice, no njezin privatni život bio je sve samo ne miran. Godinama je bila poznata i po velikoj ljubavi s glumcem Samom Claflinom (40), s kojim se vjenčala 2013. i dobila dvoje djece, no nakon šest godina braka par je objavio razvod.

Iza glamura i uspjeha Laura je prošla i kroz teške osobne gubitke. Prije rođenja djece doživjela je nekoliko spontanih pobačaja, a o tom je traumatičnom razdoblju tek kasnije javno progovorila.

Nakon razvoda ponovno je privukla pažnju zbog navodne veze s kolegom Tomom Rhysom Harriesom (33).