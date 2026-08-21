FREEMAIL
Registracija
Ako imaš Voyo pretplatu, registriraj se istim e-mailom i čitaj net.hr bez oglasa! Saznaj više
Toggle password visibility
Toggle password visibility
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
SLAVI ROĐENDAN /

Znate li tko je Laura Haddock? Iza nježnog lica ove povučene ljepotice krije se buran život

Znate li tko je Laura Haddock? Iza nježnog lica ove povučene ljepotice krije se buran život
Foto: Vancouver Media - Left Bank Pictures./Album/Profimedia
Laura Haddock godinama njeguje imidž samozatajne britanske ljepotice, ali iza profinjene pojave krije se poprilično buran životni put - rođena je 1985. u Londonu, odrasla u Hertfordshireu, sa 17 godina vratila se u prijestolnicu zbog glumačke škole, a nakon prvih televizijskih poslova probila se filmom The Inbetweeners Movie i otvorila si vrata Hollywooda.
1 /24
VOYO logo

Laura Haddock slavi 41. rođendan, a britanska glumica tijekom godina proslavila se ulogama u velikim hitovima poput “Čuvara galaksije”, “Transformera: Posljednji vitez”, “White Linesa” i “The Recruita”. Nježno lice, profinjena pojava i uloge samouvjerenih žena donijele su joj imidž samozatajne britanske ljepotice, no njezin privatni život bio je sve samo ne miran. Godinama je bila poznata i po velikoj ljubavi s glumcem Samom Claflinom (40), s kojim se vjenčala 2013. i dobila dvoje djece, no nakon šest godina braka par je objavio razvod.

Iza glamura i uspjeha Laura je prošla i kroz teške osobne gubitke. Prije rođenja djece doživjela je nekoliko spontanih pobačaja, a o tom je traumatičnom razdoblju tek kasnije javno progovorila.

Nakon razvoda ponovno je privukla pažnju zbog navodne veze s kolegom Tomom Rhysom Harriesom (33). 

21.8.2026.
7:04
Hot.hr
Jeff Schear/Getty images/Profimedia
GlumicaBritanska GlumicaRođendan
Najnovije
Najgledanije
VOYO logo
Pogledaj još galerija