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ŽIVOT PRIJE HARRYJA /

Golišava izdanja, selfiji iz kreveta i provodi: Ove fotografije je Meghan pokušala izbrisati

Golišava izdanja, selfiji iz kreveta i provodi: Ove fotografije je Meghan pokušala izbrisati
Foto: NIJO/Backgrid UK/Profimedia
Danas je poznajemo kao Meghan Markle, vojvotkinju od Sussexa i suprugu princa Harryja, no prije nego što je postala dio britanske kraljevske obitelji, Meghan je živjela znatno drugačijim životom.
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Meghan Markle (44) i princ Harry (41) nakon šest godina života u SAD-u planiraju se vratiti u Veliku Britaniju s djecom, gdje bi Archie (7) i Lilibet (5) trebali krenuti u britansku školu. Prema pisanju stranih medija, obitelj bi trebala živjeti u privatnom domu izvan Londona, ali to ne znači da će se vratiti kraljevskim dužnostima.

Veliki povratak u Britaniju povod je i za prisjećanje na Meghan kakvu smo poznavali prije nego što je postala vojvotkinja. Prije princa Harryja bila je uspješna glumica, vodila je lifestyle blog The Tig i na Instagramu dijelila brojne fotografije iz privatnog života.

U galeriji se prisjećamo njezinih starih fotografija, putovanja, modnih izdanja i trenutaka iz vremena kada je njezin život izgledao potpuno drugačije nego danas.

21.8.2026.
6:01
Hot.hr
NIJO/Backgrid UK/Profimedia
Meghan MarklePrinc Harry
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