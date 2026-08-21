Golišava izdanja, selfiji iz kreveta i provodi: Ove fotografije je Meghan pokušala izbrisati

Meghan Markle (44) i princ Harry (41) nakon šest godina života u SAD-u planiraju se vratiti u Veliku Britaniju s djecom, gdje bi Archie (7) i Lilibet (5) trebali krenuti u britansku školu. Prema pisanju stranih medija, obitelj bi trebala živjeti u privatnom domu izvan Londona, ali to ne znači da će se vratiti kraljevskim dužnostima.

Veliki povratak u Britaniju povod je i za prisjećanje na Meghan kakvu smo poznavali prije nego što je postala vojvotkinja. Prije princa Harryja bila je uspješna glumica, vodila je lifestyle blog The Tig i na Instagramu dijelila brojne fotografije iz privatnog života.

U galeriji se prisjećamo njezinih starih fotografija, putovanja, modnih izdanja i trenutaka iz vremena kada je njezin život izgledao potpuno drugačije nego danas.