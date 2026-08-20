Dobili su izgubljene mobitele natrag, pa otvorili galerije: Dočekale su ih ove urnebesne fotke

Gubitak mobitela obično izaziva paniku, nervozu i potragu po svim mogućim mjestima. Ipak, neki su nakon povratka svojih uređaja dobili i neočekivani razlog za smijeh.

Naime, neznanci koji su pronašli njihove mobitele odlučili su se malo zabaviti prije nego što su ih vratili vlasnicima. Rezultat su bile urnebesne fotografije, čudni selfiji i prizori koje nitko nije očekivao pronaći u vlastitoj galeriji. Neki su pozirali sami, drugi su uključili prijatelje, a bilo je i onih koji su se potpuno uživjeli u improvizirani fotosession.

Vlasnici su tako uz vraćeni mobitel dobili i uspomene koje definitivno nisu planirali. Umjesto ljutnje, mnogi su na cijelu situaciju reagirali smijehom i fotografije podijelili na društvenim mrežama.

Upravo su te spontane i pomalo bizarne fotke postale najbolji dio cijele priče. Među brojnim primjerima izdvojili smo 20 najurnebesnijih.