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HRVATSKA ODLUČUJE /

Ovo je Ukrajinac koji je raznio Sjeverni tok! Pogledajte njegovo privođenje u Puli

Ovo je Ukrajinac koji je raznio Sjeverni tok! Pogledajte njegovo privođenje u Puli
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
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Ukrajinski državljanin Vladimir Z., kojeg Njemačka sumnjiči da je kao obučeni ronilac sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok 1 i 2, uhićen je u Puli na temelju europskog uhidbenog naloga. 

Njemački istražitelji tvrde da je bio dio skupine koja je u rujnu 2022. jedrilicom stigla na Baltičko more i postavila eksploziv na plinovode u blizini otoka Bornholma. Njemačko tužiteljstvo navodi da je osumnjičeni sudjelovao u potrebnim zaronima, a sada je na hrvatskim sudovima da odluče o njegovu izručenju Njemačkoj. 

Isti muškarac ranije je bio pritvoren u Poljskoj, no ondje nije izručen Njemačkoj.

Hrvatski sud odlučuje o izručenju

Glasnogovornica njemačkog tužiteljstva Ines Peterson rekla je za RTL Danas da vjeruju kako je uhićeni jedan od ronilaca koji su sudjelovali u postavljanju eksploziva.

"Muškarac je bio u pritvoru i u Poljskoj, ali poljske institucije su odbile izručenje. Sad je uhićen u Hrvatskoj i hrvatski sudovi trebaju odlučiti o izručenju", rekla je Peterson.

20.8.2026.
11:21
Jaga Komazec
Srecko Niketic/PIXSELL
UkrajinacSjeverni Tok 1Sjeverni Tok 2UhićenjePula
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