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Za ovim ljepoticama okretao se cijeli Varaždin: Izdvojili smo 25 fotografija naših favoritkinja

Za ovim ljepoticama okretao se cijeli Varaždin: Izdvojili smo 25 fotografija naših favoritkinja
Foto: Varaždinski.hr
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Ljetne ulice Varaždina ove su godine bile pune vedrine, dobrih kombinacija i još bolje energije. Od lepršavih haljina i kratkih ljetnih outfita do opuštenih dnevnih izdanja, ove djevojke znale su kako privući pažnju. Za njima su se okretali pogledi, a kako i ne bi kada su zračile samopouzdanjem, osmijehom i pravom ljetnom vibrom.

Izdvojili smo 25 fotografija koje su nam posebno zapele za oko.

20.8.2026.
10:45
Hot.hr
Varaždinski.hr
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