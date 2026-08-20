Za ovim ljepoticama okretao se cijeli Varaždin: Izdvojili smo 25 fotografija naših favoritkinja

Ljetne ulice Varaždina ove su godine bile pune vedrine, dobrih kombinacija i još bolje energije. Od lepršavih haljina i kratkih ljetnih outfita do opuštenih dnevnih izdanja, ove djevojke znale su kako privući pažnju. Za njima su se okretali pogledi, a kako i ne bi kada su zračile samopouzdanjem, osmijehom i pravom ljetnom vibrom.

Izdvojili smo 25 fotografija koje su nam posebno zapele za oko.