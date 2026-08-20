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LJUBAV, AFERE I LUKSUZ /

Od tajnih romansi do raskošnih svadbi: Sve žene koje su vladale obitelji Mamić

Zoran Mamić svoju je prvu suprugu Vanju upoznao kao 21-godišnji nogometaš Dinama. Ona je bila studentice stomatologije i rukometašica. Vjenčali su se 1993. Nakon vjenčanja otišli su u Njemačku, no Zoran se na Zdravkov nagovor 2005. vratio u Hrvatsku. Njihov brak prvo se počeo raspadati iznutra, a onda i izvana kada su počele kružiti glasine da je Zoran nevjeran i da je vara s Anom Šikić, Zoranovom budućom suprugom.
Foto: Goran Jakus/PIXSELL
Zoran Mamić svoju je prvu suprugu Vanju upoznao kao 21-godišnji nogometaš Dinama. Ona je bila studentice stomatologije i rukometašica. Vjenčali su se 1993. Nakon vjenčanja otišli su u Njemačku, no Zoran se na Zdravkov nagovor 2005. vratio u Hrvatsku. Njihov brak prvo se počeo raspadati iznutra, a onda i izvana kada su počele kružiti glasine da je Zoran nevjeran i da je vara s Anom Šikić, Zoranovom budućom suprugom.
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Obitelj Mamić desetljećima je jedna od najzvučnijih obitelji hrvatske javne scene, a osim nogometa, poslovnih uspjeha i brojnih kontroverzi, pažnju javnosti često je privlačio i njihov ljubavni život. Zdravko, Zoran i Mario Mamić iza sebe imaju brakove, razvode, dugogodišnje veze i ljubavne priče koje su nerijetko završavale na naslovnicama.

U galeriji donosimo žene koje su bile supruge, partnerice ili su se svojevremeno povezivale s Mamićevima, sve od velikih ljubavi i raskošnih vjenčanja do razvoda i veza koje su izazivale veliku pažnju javnosti.

20.8.2026.
6:59
Hot.hr
PIXSELL
Zoran MamićZdravko MamićMario MamićTia JurčićMonika KravićVanja Horvat
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