Ljubio poznate ljepotice, a sad se skrasio uz direktoricu: Tko su bivše žene Marija Mamića?

Nakon vijesti o tajnom vjenčanju Marija Mamića (43), sina Zdravka Mamića (66), prisjetili smo se njegove ljubavne priče i potrage za "onom pravom".

Monika Olujić (ex. Kravić)

Najstariji sin Zdravka Mamića i njegove prve supruge Nade u lipnju 2008. godine oženio je lijepu Moniku Olujić, bivšu TV voditeljicu koje se mnogi i danas sjećaju pod prezimenom Kravić.

Spektakularno vjenčanje Monike i Marija održano je u zagrebačkom hotelu Westin, uz impresivnih 350 uzvanika koji su svjedočili tada jednom od glamuroznijih događaja ikad održanih u Hrvatskoj. Crkvena ceremonija vjenčanja odvila se u crkvi Duha Svetoga na Jarunu, dok je raskošno slavlje nastavljeno u elegantno uređenoj dvorani hotela, ukrašenoj svijećama i profinjenim ružičastim cvjetnim aranžmanima.

Uzvanike su do ranih jutarnjih sati zabavljali poznati izvođači Maja Šuput i Thompson, no vrhunac večeri uslijedio je dolaskom legendarne glazbene zvijezde Miše Kovača, čiji je nastup bio poklon mladencima od samog Zdravka Mamića.

Tijekom braka par je dobio dvojicu sinova, Josipa i Jakova, no unatoč idiličnom početku, njihov je odnos okončan razvodom 2017. godine, nakon čega je Monika s djecom nastavila život na Tuškancu.

Nova životna etapa bivše TV zvijezde započela je sredinom 2021. godine kada se udala za odvjetnika Frana Olujića, preuzela njegovo prezime te ubrzo potom rodila još jednog sina kojem su ponosni roditelji nadjenuli ime Ivan.

Tia Jurčić

Nakon rastave od Monike, Mario Mamić oženio je Tiju Jurčić, pokćerku bivšeg saborskog zastupnika i ministra Ljube Jurčića.

U listopadu 2017. godine mladenci su se vjenčali, a zatim pripremili zabavu u zagrebačkom hotelu Westin kojoj je prisustvovalo oko 100 uzvanika. Za dobru atmosferu mladenci su zadužili srpsku glazbenicu Radu Manojlović.

Nakon propalog prvog braka s američkom košarkaškom zvijezdom Chrisom Warrenom od kojeg se rastala 2016. godine, lijepoj Tiji ni Mamić nije donio sreću pa su se odlučili razvesti 2023. godine, nakon šest godina braka.

Ljubavnu sreću Jurčić je pronašla u Americi uz bivšu NBA zvijezdu Kennyja Smitha za kojeg se zaručila u listopadu 2025. godine.

Marina Jurić

Kako je doznao Story, Mario Mamić treći je put uplovio u ljubavnu luku. Najstariji Mamićev sin i njegova novopečena supruga, 27-godišnja Marina Jurić, izrekli su sudbonosno “da” na intimnoj ceremoniji u zagrebačkom Okrugljaku, okruženi samo najbližim članovima obitelji, dok su veće slavlje odlučili odgoditi za kasnije.

Šira javnost za Marinu je doznala 2022. godine, kad je stupila na čelo HNK Šibenik.

Naime, njezin brat Marino poduzetnik je koji je preko svoje tvrtke MJ International Sport preuzeo većinski udio u klubu, odnosno 51 posto vlasništva, o čemu piše Slobodna Dalmacija.

