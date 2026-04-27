TAJNO VJENČANJE

Tko je Marina Jurić, treća žena Maria Mamića?

Tko je Marina Jurić, treća žena Maria Mamića?
Foto: Pixsell

Mario Mamić odlučio je ljubavi dati još jednu šansu, te je po treći put u tajnosti rekao sudbonosno 'da'

27.4.2026.
13:06
Hot.hr
Menadžer Mario Mamić (43), sin Zdravka Mamića (66), ovoga je vikenda u intimi svojih prijatelja i obitelji, treći put stao pred oltar, ekskluzivno saznaje Story te nadodaje da je izabranica srca njegova Marina Jurić (31), bivša predsjednica HNK Šibenik. 

Mario i Marina vjenčali su se u zagrebačkom restoranu Okrugljak, a kasnije planiraju pripremiti veće slavlje. 

Mariju Mamiću ovo je treći brak. S Monikom Kravić oženio se 2008., a u braku su bili devet godina. Potom se oženio Tijom Jurčić, a 2023. godine objavili su da se razvode nakon šest godina braka.

Tko je Marina Jurić? 

Izabranica srca njegova je Marina Jurić, sestra američkog biznismena, Marina Jurića, porijeklom iz Primoštena. Marina je vlasnica tvrtke MJ International Sport koja je u siječnju 2022. postala većinski vlasnik prvoligaša Šibenika, piše Slobodna Dalmacija

Kako je njezin brat većinu vremena provodio u Miamiju, vođenje kluba u potpunosti je prepušteno njegovoj mlađoj sestri. Marina je tako postala jedna od rijetkih žena na čelu nekog hrvatskog prvoligaša, a kad je postala predsjednica, mediji su pisali da je od njenog dolaska, klub poboljšao komunikaciju, podmireni su dugovi, a isplatile su se i zaostale plaće, prenosi Slobodna Dalmacija

Nakon godinu dana, prodali dionice 

Ipak, samo godinu dana nakon preuzimanja, u siječnju 2023., prodali su većinski paket dionica tvrtki "SEH Fußball Beteiligungs GmbH", piše tada Nacional.

"U naš Šibenik ušli smo punim srcem i s entuzijazmom. U posljednjih 12 mjeseci odradili smo proces stabilizacije za koji je, prema prvim procjenama, bilo predviđeno najmanje dvije do četiri godine," naveli su u oproštajnom pismu.

