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[KVIZ] Misliš da znaš sve o termičkoj obradi hrane? Onda je vrijeme da se okušaš na ovim pitanjima

[KVIZ] Misliš da znaš sve o termičkoj obradi hrane? Onda je vrijeme da se okušaš na ovim pitanjima
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Foto: Shutterstock

Kada se na površini jela u pećnici stvara hrskava, zlatno-smeđa korica ta se tehnika naziva?

15.6.2026.
17:44
Webcafe.hr
Shutterstock
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Svaki cvrčavi zvuk iz tave, svaka nijansa zlatno-smeđe boje i svaka tehnika koja namirnicama daje život priča je za sebe. Povijest kuhanja nije samo priča o prehrani i gastronomiji; to je osjetilni spomenik ljudske kreativnosti, priča o bogatstvu okusa skrivenom u vatri i pari. Iza svakog jela krije se jedinstveni svijet. Jeste li znali koja tehnika koristi kuhanje u vakuumu?

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