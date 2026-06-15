Ovo je Ukrajinac optužen za spaljivanje kuće britanskog premijera! Radio je po nalogu Rusa?

Ruski operativci vodili su opsežnu kampanju sabotaže, dezinformacija i poticanja društvenih podjela u Ujedinjenom Kraljevstvu, a prema rezultatima istrage BBC-ja, u pozadini napada na imovinu povezanu s britanskim premijerom Sir Keirom Starmerom nalazi se mreža povezana s ruskim državnim strukturama. Ključna osoba u toj operaciji, prema prikupljenim dokazima, mogao bi biti 23-godišnji ruski diplomat Jevgenij Ljukšin, kojeg BBC povezuje s anonimnim nalogodavcem poznatim pod pseudonimom "EL Money".

Za napade su osuđeni 22-godišnji ukrajinski državljanin Roman Lavrinovič i 27-godišnji Stanislav Carpiuc, državljanin Rumunjske rođen u Ukrajini. Oni su prošle godine sudjelovali u seriji paleža: zapalili su automobil marke Toyota koji je nekad pripadao premijeru, a potom i ulaze u zgrade u Londonu u kojima je Starmer živio te u kuću u kojoj je boravila njegova šogorica. Treći optuženi, Petro Počinok, oslobođen je optužbi.

Prema istrazi, Lavrinovič je preko aplikacije Telegram regrutiran za niz zadataka koji su postupno eskalirali od lijepljenja plakata i ispisivanja grafita do podmetanja požara. Nalogodavac EL navodno mu je za izvršavanje zadataka nudio novac, a u nekim slučajevima i mogućnost dobivanja ruskog državljanstva.

Lavrinović nije ni znao koga napada?

Napadi su uključivali paljenje automobila koji je ranije bio u vlasništvu britanskog premijera te podmetanje požara na ulazima u nekretnine povezane sa Starmerom. Nakon jednog od napada, EL je Lavrinoviču poručio da je napao "vrlo visokorangiranu osobu u Britaniji" te mu savjetovao da napusti grad. Lavrinovič je ipak ubrzo uhićen.

BBC navodi kako je otkrio širu mrežu aktivnosti povezanih s ruskim interesima. Operativci su, prema istrazi, putem Telegrama stvarali lažne krajnje desničarske i islamske organizacije s ciljem izazivanja sukoba među zajednicama u Ujedinjenom Kraljevstvu. Među njima se posebno isticala skupina Direct Action UK, koja je promovirala antiislamske poruke, nudila novac za vandaliziranje džamija i širila propagandu protiv migranata i muslimana.

Istraga je pokazala da je Direct Action UK zapravo bila lažna organizacija kojom su upravljali računi povezani s Rusijom. Aktivnosti skupine rezultirale su stvarnim vandalizmom nad džamijama i islamskim školama u Londonu, dok su snimke tih incidenata kasnije korištene za širenje mržnje na društvenim mrežama.

Poticali islamofobiju

Prije toga, ista mreža navodno je pokrenula i lažnu islamsku organizaciju pod nazivom Zaklada Takbir. Cilj joj je bio financirati ispisivanje islamskih grafita kako bi se izazvale reakcije krajnje desnih skupina i dodatno produbile društvene podjele. Na taj su način, tvrdi BBC, ruski operativci istodobno poticali i islamofobiju i antiislamske provokacije.

Posebnu pozornost BBC je usmjerio na Jevgenija Ljukšina, mladog diplomata povezanog s ruskim Ministarstvom vanjskih poslova. Njegovi inicijali odgovaraju oznaci EL, a pronađen je u više Telegram grupa povezanih s propagandnim projektima usmjerenima prema Ujedinjenom Kraljevstvu. Ljukšin je školovan na Moskovskom državnom institutu za međunarodne odnose (MGIMO), gdje je, prema BBC-ju, sudjelovao u programima informacijskog ratovanja koje vode osobe povezane s Kremljom, ruskim obavještajnim strukturama i propagandnim mrežama.

Iako BBC nije uspio nedvojbeno dokazati da je upravo Ljukšin osoba koja se skrivala iza inicijala "EL", navodi da se njegovi podaci, aktivnosti i veze podudaraju s profilom nalogodavca koji je koordinirao operacije u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Odlučna eskalacija protiv Britanije

Bivši britanski ministar obrane Ben Wallace ocijenio je da dostupni dokazi upućuju na "vrlo namjernu i odlučnu eskalaciju protiv britanske države" te smatra da napad na imovinu povezanu s premijerom ne bi mogao biti pokrenut bez odobrenja s najviših razina vlasti.

Londonska protuteroristička policija priopćila je da nije uspjela dokazati identitet osobe poznate kao "EL" niti izravnu povezanost s nekom državom. Ipak, izvori koje citira BBC tvrde da su britanske i ukrajinske vlasti privatno zaključile kako iza operacije stoji Rusija.

Rusko veleposlanstvo odbacilo je sve optužbe, poručivši da Rusija ne predstavlja prijetnju Ujedinjenom Kraljevstvu te da nema nikakve veze s opisanim nezakonitim aktivnostima.