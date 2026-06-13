Njemački general podigao alarm: 'Rusija bi mogla napasti NATO, moramo se spremiti za borbu večeras'

Rusija će biti spremna "napasti NATO partnera" do 2029., rekao je general-pukovnik Christian Freuding, načelnik njemačke vojske, za Politico u intervjuu objavljenom 11. lipnja, prenos Kyiv Independent.

Freudingovi komentari posljednji su u nizu sve češćih upozorenja zapadnih čelnika i obrambenih dužnosnika o prijetnji koja proizlazi iz Rusije i trenutnog nedostatka pripremljenosti Europe.

Nastavio je: "To su obavještajni podaci dogovoreni s NATO-om". Ipak, upozorio je da bi to moglo biti i ranije.

Procjena je usko povezana s istragom danske javne televizije DR i nekoliko njezinih kolega od 10. lipnja koja je otkrila da Rusija proširuje svoju vojnu prisutnost u blizini granice s Finskom, Norveškom i baltičkim državama, prema neimenovanim šefovima nordijskih obavještajnih službi i visokim vojnim časnicima.

Dužnosnici su ponovili slična upozorenja, tvrdeći da je prijetnja ruskog napada najveća u sljedećih godinu do tri budući da je Europa još uvijek u procesu povećanja vlastitih sposobnosti, unatoč ruskim problemima na bojnom polju u Ukrajini.

The Telegraph je 11. lipnja objavio geolocirane satelitske snimke prijavljenih ruskih vojnih instalacija u blizini granice NATO-a.

"Kao njemačka vojska, moramo svakodnevno poboljšavati svoje sposobnosti za 'borbu večeras'", rekao je Freuding, upozoravajući da njemačka vojska treba "međurješenja" kako bi se pozabavila trenutnim nedostacima u svojoj vojnoj spremnosti. "Brzina je sada ključna", dodao je.

Iako su europske zemlje znatno povećale obrambene izdatke kao odgovor na rusku invaziju na Ukrajinu u velikim razmjerima - a Europska komisija predlaže peterostruko povećanje obrambenih izdataka u sljedećem sedmogodišnjem proračunu - dužnosnici se ipak nisu složili oko količine resursa potrebnih za obranu europskih zemalja od izgleda provjerene ruske ofenzive.

Ranije tog dana, 11. lipnja, britanski ministar obrane John Healey podnio je ostavku na svoju dužnost, optužujući vladu premijera Keira Starmera da nije osigurala resurse potrebne za jačanje britanske obrane.

Sve to događa se u svjetlu da Trumpova administracija trenutno razmatra prijedlog o povlačenju američkih trupa iz zemalja članica NATO-a koje nisu pomogle američko-izraelskim ratnim naporima.

Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski ranije je upozorio da bi Rusija mogla iskoristiti bjeloruski teritorij za napad na susjedne države članice NATO-a.

Suwalski prolaz, zajednička granica Poljske i Litve koja prolazi kroz 70 kilometara širok koridor između Bjelorusije i ruske enklave Kalinjingrad, dugo se smatrao ključnom slabošću u obrani istočnog boka NATO-a.