Kovačević potvrdio transfer Dinama pa otkrio i koji igrač nije htio na odmor

Dinamo je u 3. kolu HNL-a na Maksimiru slavio 4:0 protiv Rudeša.

U prvom poluvremenu Dinamo je postigao dva pogotka, prvi je dao Dion Drena Beljo u sedmoj, a na 2-0 je povećao Lukas Kačavenda u 39. minuti.

U nastavku susreta Beljo je u 60. pogodio s bijele točke za 3-0, dok je Arber Hoxha bio strijelac u 63. za 4-0. Dinamo se sada priprema za utorak i prvu utakmicu play-offa Lige prvaka. Suparnik će mu biti norveški prvak Viking.

"Kao što smo u najavi rekli, bilo je najvažnije pobijediti. Nije bila upitna pobjeda ni u jednom trenutku, zabili smo odmah gol. Rotirali smo momčad, ali nakon tog gola nisam bio baš zadovoljan, no uspjeli smo zabiti drugi i onda sačuvati Mišića, Zajca i Kačavendu. Morali smo s igračem više napraviti više akcija, time nisam zadovoljan, no, nećemo tražiti dlaku u jajetu, važno je da se nitko nije ozlijedio, sačuvali smo i Stojkovića, a uzeli tri boda", rekao je trener Dinama, Mario Kovačević.

Protivnik po želji

Ipada da je Rudeš bio baš protivnik po mjeri prije Vikinga.

"Da, bio je to protivnik po želji uoči Europi, htjeli smo neke igrače odmoriti, htio sam još Mišića odmoriti, ali on voli biti u ritmu utakmica. No, sve što smo htjeli smo napravili, ali najbitnija je pobjeda."

Kačavenda zabija kao na traci, sad bi Kovačević mogao biti u problemima kod sastavljanja momčadi.

"Kačavenda kao da juri Belju! Ne stavlja me u probleme, nego se na taj način može izboriti za momčad. Drago mi je zbog njega, vidio sam taj žar i na pripremama, veseli me njegova statistika i neka tako bude i dalje."

Vidjeli smo i golčinu Belje.

"Beljo je pravi centarfor, on se nazabija takvih golova i na treninzima i neka samo tako nastavi, nadam se već protiv Vikinga."

Gabriel Vidović nije bio u kadru, odlazi u Paderborn?

"Radi se na tom transferu i nije bilo smisla da igrač, koji nije glavom više ovdje, bude u zapisniku. Zato ga nismo koristili. Za dan-dva bi trebalo bi se to završiti, ali dok nije gotovo nećemo previše komentirati."

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