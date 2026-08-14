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Rudeš se na Maksimiru nada da su Plavi glavama u Europi: Može li do senzacije?

Rudeš se na Maksimiru nada da su Plavi glavama u Europi: Može li do senzacije?
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Foto: Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius/imago sportfotodienst/Profimedia

Tijek utakmice 3. kola HNL-a Dinamo - Rudeš pratite UŽIVO na portalu Net.hr

14.8.2026.
18:03
Sportski.net
Augustinas MeĹˇkeleviÄŤius/imago sportfotodienst/Profimedia
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Dinamo u 3. kolu HNL-a od 20 sati na Maksimiru igra protiv Rudeša. 

HNL, 3. kolo
14. 08. 2026.
20:00
0
Dinamo
 
:
0
Rudeš
 

DINAMO: 

RUDEŠ: 

Standings provided by Sofascore

Aktualni prvaci Hrvatske imaju raniji termin zbog ključne europske utakmice u utorak, kada također na Maksimiru od 21 sat igraju prvu utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga.

Plavi su sezonu u hrvatskom prvenstvu otvorili pobjedom protiv Slaven Belupa u prvom kolu, dok je njihov derbi s Rijekom u drugom kolu odgođen zbog europskih nastupa obaju klubova. Rudeš je nakon povratka u HNL sezonu otvorio s dva poraza – 2:1 na Rujevici protiv Rijeke te 6:1 u Velikoj Gorici protiv Osijeka. 

DinamoRudešHnlUživo
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