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Rudeš se na Maksimiru nada da su Plavi glavama u Europi: Može li do senzacije?
Tijek utakmice 3. kola HNL-a Dinamo - Rudeš pratite UŽIVO na portalu Net.hr
Dinamo u 3. kolu HNL-a od 20 sati na Maksimiru igra protiv Rudeša.
DINAMO:
RUDEŠ:
Aktualni prvaci Hrvatske imaju raniji termin zbog ključne europske utakmice u utorak, kada također na Maksimiru od 21 sat igraju prvu utakmicu play-offa kvalifikacija za Ligu prvaka protiv norveškog Vikinga.
Plavi su sezonu u hrvatskom prvenstvu otvorili pobjedom protiv Slaven Belupa u prvom kolu, dok je njihov derbi s Rijekom u drugom kolu odgođen zbog europskih nastupa obaju klubova. Rudeš je nakon povratka u HNL sezonu otvorio s dva poraza – 2:1 na Rujevici protiv Rijeke te 6:1 u Velikoj Gorici protiv Osijeka.