Transfer bomba s Maksimira: Iznenadni odlazak oslabit će momčad, ali Plavima stižu milijuni

Gabriel Vidović odlazi iz Dinama i karijeru će nastaviti u njemačkoj Bundesligi.

Kako pišu Sportske novosti 23-godišnji veznjak odlazi u Paderborn, a Dinamo bi od transfera trebao zaraditi 'oko tri milijuna eura'. VIjest se pojavila uoči utakmice HNL-a protiv Rudeša pa je jasnije zbog čega Vidović nije u kadru za susret.

Nakon što je stigla ponuda Paderborna, VIdović je navodno sam tražio odlazak iz Dinama u kojem je svremenom nekako pao u drugi plan.

Dinamo bi tako trebao dobiti oko tri milijuna eura odštete za igrača koji je rođen u Augsburgu i nogometno odrastao u Bayernovoj akademiji. U Maksimir je prvi put stigao na posudbu iz Bayerna, a potom je njegov ostanak u Dinamu riješen trajnim transferom.

Sada slijedi povratak u Njemačku, dok će Dinamo utakmicu protiv Rudeša odraditi bez Vidovića, koji je praktički pred realizacijom transfera u novi klub.