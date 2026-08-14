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Transfer bomba s Maksimira: Iznenadni odlazak oslabit će momčad, ali Plavima stižu milijuni

Transfer bomba s Maksimira: Iznenadni odlazak oslabit će momčad, ali Plavima stižu milijuni
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Foto: Igor Soban/PIXSELL

Sada slijedi povratak u Njemačku, dok će Dinamo utakmicu protiv Rudeša odraditi bez njega

14.8.2026.
18:29
Sportski.net
Igor Soban/PIXSELL
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Gabriel Vidović odlazi iz Dinama i karijeru će nastaviti u njemačkoj Bundesligi. 

Kako pišu Sportske novosti 23-godišnji veznjak odlazi u Paderborn, a Dinamo bi od transfera trebao zaraditi 'oko tri milijuna eura'. VIjest se pojavila uoči utakmice HNL-a protiv Rudeša pa je jasnije zbog čega Vidović nije u kadru za susret. 

Nakon što je stigla ponuda Paderborna, VIdović je navodno sam tražio odlazak iz Dinama u kojem je svremenom nekako pao u drugi plan. 

Dinamo bi tako trebao dobiti oko tri milijuna eura odštete za igrača koji je rođen u Augsburgu i nogometno odrastao u Bayernovoj akademiji. U Maksimir je prvi put stigao na posudbu iz Bayerna, a potom je njegov ostanak u Dinamu riješen trajnim transferom.

Sada slijedi povratak u Njemačku, dok će Dinamo utakmicu protiv Rudeša odraditi bez Vidovića, koji je praktički pred realizacijom transfera u novi klub.

DinamoGabriel VidovićTransfer
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