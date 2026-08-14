Mladi vaterpolisti izbacili Srbiju i prošli u polufinale Europskog prvenstva

Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina odigrala je odličnu utakmicu i u drami na kraju utakmice svladala Srbiju 14:13 (4:4, 3:2, 4:3, 3:4) i izborila polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Varni.

Tako će i treća hrvatska mlada vaterpolska reprezentacija biti u borbi za medalju ovog ljeta, nakon što su U-16 i U-18 uzrasti postali svjetski prvaci.

Hrvatska u polufinalu čeka pobjednika kasnijeg dvoboja između Italije i Njemačke. Italija je dosad ostvarila sve tri pobjede te je izravno prošla u četvrtfinale, dok je Njemačka u skupini upisala sva tri poraza, no u osmini finala pobijedila je Nizozemsku 16:15.

Nakon što su malo lošije ušli u utakmicu, naši su se vaterpolisti vratili i s 4:4 ušli u drugu četvrtinu. Nakon toga preuzeli su vodstvo, a u posljednju četvrtinu ušli s vodstvom od 11:9.

Uz dramu na kraju i veliku obranu Nikole Batoša, Hrvatska je slavila 14:13 i prošla u polufinale. Batoš je bio junak s čak 12 obrana (48%), dok su najbolji strijelci bili Šušić i Burburan s po četiri gola.