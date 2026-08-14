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Mladi vaterpolisti izbacili Srbiju i prošli u polufinale Europskog prvenstva

Mladi vaterpolisti izbacili Srbiju i prošli u polufinale Europskog prvenstva
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Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Hrvatska u polufinalu čeka pobjednika kasnijeg dvoboja između Italije i Njemačke

14.8.2026.
18:47
Sportski.net
Marko Lukunic/PIXSELL
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Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 20 godina odigrala je odličnu utakmicu i u drami na kraju utakmice svladala Srbiju 14:13 (4:4, 3:2, 4:3, 3:4) i izborila polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Varni. 

Tako će i treća hrvatska mlada vaterpolska reprezentacija biti u borbi za medalju ovog ljeta, nakon što su U-16 i U-18 uzrasti postali svjetski prvaci.

Hrvatska u polufinalu čeka pobjednika kasnijeg dvoboja između Italije i Njemačke. Italija je dosad ostvarila sve tri pobjede te je izravno prošla u četvrtfinale, dok je Njemačka u skupini upisala sva tri poraza, no u osmini finala pobijedila je Nizozemsku 16:15.

Nakon što su malo lošije ušli u utakmicu, naši su se vaterpolisti vratili i s 4:4 ušli u drugu četvrtinu. Nakon toga preuzeli su vodstvo, a u posljednju četvrtinu ušli s vodstvom od 11:9. 

Uz dramu na kraju i veliku obranu Nikole Batoša, Hrvatska je slavila 14:13 i prošla u polufinale. Batoš je bio junak s čak 12 obrana (48%), dok su najbolji strijelci bili Šušić i Burburan s po četiri gola. 

Hrvatska U20 ReprezentacijaHrvatska Vaterpolska Reprezentacija
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