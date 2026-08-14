Umrla je Lucija Mamić, majka Zdravka Mamića

U 96. godini preminula je Lucija Mamić, majka Zdravka i Zorana Mamića, piše Dnevni avaz.

Informaciju o smrti Lucije Mamić objavio je na Facebooku Tomislav Marčinko, prijatelj obitelji Mamić. Detalji o uzroku smrti zasad nisu poznati, kao ni vrijeme i mjesto sprovoda,

Lucija Mamić javnosti je bila poznata i po emotivnim riječima kojima je njezin sin Zdravko ranije govorio o njoj.

Foto: Zoran Grizelj/PIXSELL

Posebno emotivan trenutak dogodio se prije nekoliko godina u emisiji Face TV, kada je govorio o tada 90-godišnjoj majci i nije uspio sakriti suze.

"Mama mi ima 90 godina, ne ispušta očenaše iz ruku", kazao je tada Mamić.

Da je umrla Lucija Mamić piše i portal grude.com navodeći da je bila mudra i pobožna žena.