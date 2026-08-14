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U 96. GODINI /

Umrla je Lucija Mamić, majka Zdravka Mamića

Umrla je Lucija Mamić, majka Zdravka Mamića
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Foto: Danko Vucinovic/PIXSELL

Lucija Mamić javnosti je bila poznata i po emotivnim riječima kojima je sin Zdravko opisivao

14.8.2026.
19:42
danas.hr
Danko Vucinovic/PIXSELL
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U 96. godini preminula je Lucija Mamić, majka Zdravka i Zorana Mamića, piše Dnevni avaz. 

Informaciju o smrti Lucije Mamić objavio je na Facebooku Tomislav Marčinko, prijatelj obitelji Mamić. Detalji o uzroku smrti zasad nisu poznati, kao ni vrijeme i mjesto sprovoda, 

Lucija Mamić javnosti je bila poznata i po emotivnim riječima kojima je njezin sin Zdravko ranije govorio o njoj. 

Umrla je Lucija Mamić, majka Zdravka Mamića
Foto: Zoran Grizelj/PIXSELL

Posebno emotivan trenutak dogodio se prije nekoliko godina u emisiji Face TV, kada je govorio o tada 90-godišnjoj majci i nije uspio sakriti suze.

"Mama mi ima 90 godina, ne ispušta očenaše iz ruku", kazao je tada Mamić.

Da je umrla Lucija Mamić piše i portal grude.com navodeći da je bila mudra i pobožna žena.

Zdravko MamićMajkaSmrt
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