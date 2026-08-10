Maloljetne Barakude na krovu svijeta: Hrvatska ima fenomenalnu generaciju

Fantastičan uspjeh ostvarila je mlada hrvatska vaterpolska reprezentacija! Mladi Barakude osvojili su zlatnu medalju na Svjetskom prvenstvu za igrače do 16 godina. Finale se igralo pred krcatim tribinama na Mladosti, a u njemu je s 10:7 kući ispraćena Španjolska.

Hrvatska je ponovno na svjetskom tronu! Mladi vaterpolisti na domaćem su terenu ostvarili veličanstven rezultat. U finalu Svjetskog prvenstva do 16 godina s 10:7 svladali su Španjolsku za veliko slavlje pred punim tribinama na zagrebačkoj Mladosti.

"Osjećaj je predivan, biti svjetski prvak. Ne znam što više od ovoga poželjeti. Predivno, pune tribine, svi navijaju za nas i bili su nam stvarno vjetar u leđa i na kraju smo svi zajedno osvojili to zlato", rekao je Bruno Sabioni, izbornik U-16 vaterpolske reprezentacije.

Iako rezultat 10:7 sugerira da je Hrvatska dominirala u ovom finalu, istina je zapravo dosta drukčija. Nakon 3 četvrtine rezultat je bio 6:6, Španjolci su čak poveli sa 7:6, no onda kada je bilo najvažnije, u posljednje 3 minute mladi Barakude napravili su seriju 4:0.

"Ništa manje nismo ni očekivali. Realno, mi smo ovdje bili veliki favoriti. Naporno smo radili. Mjesec dana smo bili skupa i ne možemo se više gledati i drago mi je što smo pobijedili", rekao je Vito Lokas.

Najbolji igrač i strijelac finalne utakmice bio je Ante Domazet s tri pogotka, a za najkorisnijeg igrač prvenstva proglašen je Deni Sappe.

"Dečki su radili sa mnom. MVP je došao tako, ali svi smo dali sve od sebe. Nisam samo ja zaslužan."

I dok su Sappe i Domazet briljirali u napadu, između vratnica je sjajan posao radio Luko Vezilić. U polufinalnoj utakmici protiv Srbije upisao je 8 obrana, sinoć 3, a zaustavljanje udaraca očito mu je u genima jer njegov djed koji nosi identično ime i prezime bio je jedan od najvećih hrvatskih vratara ikada.

'Uzeli smo zlato'

Kao šlag na tortu, dodajmo i da je Luko mlađi sinoć proslavio 16. rođendan.

"Stvarno neopisivo. Nisam mogao dobiti bolji poklon za rođendan. Hvala svima!"

A kako se proslavlja naslov prvaka svijeta najbolje je objasnio Toma Bošnjak.

"Svjetski prvak biti sa 16 godina je jako lijepa stvar. Ovo smo samo mogli sanjati. Evo nas sad kući, uzeli smo zlato i sada večeras idemo u pjesmu. Sve će gorjeti. Sve!"

A kad u obzir uzmemo i da je prije samo mjesec dana Hrvatska uzela zlato i na Svjetskom prvenstvu do 18 godina, možemo samo zaključiti da hrvatski vaterpolo za budućnost ne mora brinuti. Nadamo se samo da u vitrini vaterpolskog saveza ima još dovoljno mjesta.