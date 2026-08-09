Španjolska pala nakon drame, Hrvatska je prvak svijeta!

Hrvatska vaterpolska reprezentacija do 16 godina osvojila je naslov svjetskih prvaka nakon što je pobjedila Španjolsku 10-7 u finalu SP-a u Zagrebu.

Rat živaca i furiozna završnica

Finalni dvoboj bio je iznimno napet, pravi rat živaca s čvrstim obranama. Prve tri četvrtine završile su neriješeno (1:1, 3:3, 2:2), pa se u posljednju dionicu ušlo s rezultatom 6:6. Španjolska je povela 7:6, no tada je uslijedio potpuni preokret.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Hrvatska je nevjerojatnom serijom od četiri uzastopna pogotka slomila otpor Furije. Ante Domazet, s tri gola najefikasniji u finalu, zabio je za vodstvo 8:7 dvije minute prije kraja. Pobjedu su potvrdili Deni Sappe i Patrik Kundid za konačnih 10:7 i erupciju oduševljenja na prepunim tribinama.

Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Pobjeda srcem unatoč problemima

Put do zlata bio je trnovit. U dramatičnom polufinalu protiv Srbije, Barakude su slavile 12:11 golom Vite Lokasa u zadnjoj minuti. Izbornik Sabioni otkrio je s kakvim su se nedaćama suočavali.

"Mjesec dana se mučimo s bolestima i problemima, valjda nam se sada sve vraća. Dobili smo ovu utakmicu sa srcem. Nismo imali igru kakvu smo htjeli, ali smo se na kraju stisnuli i kad je trebalo pokazati ono nešto više, to smo i napravili. To mogu samo velike momčadi", rekao je.

Fenomenalan turnir zaokružen je i pojedinačnim nagradama. Ante Domazet proglašen je najboljim igračem finala, dok je laskavu titulu MVP-a cijelog prvenstva ponio Deni Sappe. Brončanu medalju osvojila je reprezentacija Srbije, koja je nakon peteraca bila bolja od selekcije SAD-a.