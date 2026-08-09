Aleksić ga držao na nišanu pa pitao za ženu: 'Ako ubijem, ubijem jednog!' Ovaj mu ponudio kavu

Mjesec dana nakon jedne od najvećih policijskih akcija posljednjih godina u Sloveniji, Đevad Ljutić kojeg je naoružani pljačkaš, Srđan Aleksić, držao kao taoca, za slovenski 24ur je ispričao detalje drame.

Akcija se dogodila na željezničkoj postaji u Uršnim Selima kod Novog Mesta, a u njoj je sudjelovalo oko 160 policajaca i pripadnika specijalnih jedinica. U akciji su korišteni i helikopter, dronovi te policijski psi.

Kuća u kojoj je muškarac sa suprugom živio kao podstanar i dalje izgleda gotovo identično kao na dan talačke krize. Prozori su razbijeni, namještaj pomaknut, a zidovi izrešetani mecima. U sobi u kojoj je policijska akcija završila smrću pljačkaša još uvijek je velika krvava mrlja.

Bračni par i dalje živi u hotelu i ne želi se vratiti u kuću.

'Uperio je pušku u mene'

Ljutić se kobnog dana prisjetio trenutka kada je izašao iz kuće kako bi otišao po suprugu koja je još bila na poslu. Tada je shvatio da nije sam.

"Pogledao sam, uperio je pušku u mene", rekao je..

Pljačkaš mu je puškom pokazao da se vrati unutra. Muškarac je u tom trenutku pomislio da je riječ o policajcu.

U trenutku kada je otvorio vrata, na leđima je osjetio cijev puške. Nakon što su ušli u kuću i pljačkaš pregledao sve prostorije, postavio mu je prvo pitanje. "Gdje ti je žena?", pitao ga je.

"Odgovorim da radi. Hvala Bogu, kaže da je nema. Ako ubijem, ubijem jednog. Ali nije mi običaj ubijati nevine ljude. Tako je rekao. To su bile njegove prve riječi. Ako nećeš surađivati, znaš što slijedi", prisjetio se muškarac.

Tražio vodu, čistu majicu i lijek protiv grčeva

Uslijedili su prvi zahtjevi otmičara. Tražio je da roletama zakloni prozore, zatim vodu, čistu majicu i nešto protiv grčeva u nogama koje je dobio nakon cjelodnevnog bijega.

Ponudio mu je čak i kavu.

"Onda razgovaramo. Ja sam sjedio ovdje, on je sjedio u kutu. Gleda tamo, pištolj je malo udaljen od njega", opisao je situaciju.

Uslijedila su dva napeta sata. Policija je čak tri puta pokucala na ulazna vrata kako bi provjerila nalazi li se Ljutić doista sam u kući.

Kod trećeg kucanja situacija se naglo promijenila.

"Ja sam počeo piti kavu, on nije. Onda je policija jako snažno pokucala na vrata. Odmah je skočio, zgrabio pušku i povukao se tamo. Problijedio je, primijetio sam da nije onakav kakav bi trebao biti. Pitao sam ga što sad. Rekao je da širom otvorim vrata i pitam što žele", ispričao je.

U tom trenutku odlučio je riskirati.

"Išao sam kao da je sada to to. Kad sam krenuo, nešto mi je u glavi reklo da sada imam priliku. Kao da mi je netko rekao: sada ili nikada, bježi“, prisjetio se.

Izletio je kroz vrata, a policajac koji je bio ispred kuće uhvatio ga je i povukao prema sebi.

Danas je svjestan koliko je imao sreće.