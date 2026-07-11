Dramatična policijska potraga nakon pljačke benzinske: Bivši hrvatski specijalac pronađen mrtav

U Sloveniji je više od jednog dana trajala intenzivna potraga za naoružanim razbojnikom koji je u petak navečer opljačkao benzinsku postaju na području Črnomlja u blizini granice s Hrvatskom, a potom pobjegao kombijem, piše 24ur.com.

Potraga je bila usmjerena na naselje Uršna Sela, koje je bila pod snažnim policijskim osiguranjem. Mještani tvrde da su tijekom poslijepodneva čuli pucnjeve, a prema njihovim navodima policija je tijekom akcije upotrijebila i suzavac.

Šire područje tijekom cijelog dana nadlijetao je policijski helikopter, dok je osumnjičeni bio naoružan automatskim oružjem. Neslužbeno se doznaje da je riječ o hrvatskom državljaninu i bivšem pripadniku specijalne postrojbe, koji je tijekom bijega navodno pucao i prema policijskim službenicima.

Prema našim informacijama 24ur.com, osumnjičenik se zabarikadirao u jednoj od stambenih zgrada u blizini željezničkog kolodvora u Uršnim selima.

"Policajci su intervenirali kako bi zaštitili stanare, a nedugo nakon 19 sati osumnjičenik je pronađen mrtav. Prvi nalazi ukazuju na to da se radi o 41-godišnjem hrvatskom državljaninu, kojeg je hrvatska policija također tražila zbog nasilnih kaznenih djela", potvrdila je Policijska uprava Novo Mesto.

Zatvoreno više prometnica

Policijska uprava Novo Mesto dojavu o oružanoj pljački benzinske postaje zaprimila je u petak oko 20 sati. Tijekom razbojništva nitko nije ozlijeđen, a počinitelj je nakon pljačke pobjegao kombijem. Prema neslužbenim informacijama, otuđio je manju količinu gotovine iz blagajne i cigarete.

Policija je nešto iza jedan sat iza ponoći zatvorila više prometnica kako bi olakšala potragu za osumnjičenim.

Od trenutka zaprimanja dojave provodi se opsežna policijska akcija. Policijski službenici u jutarnjim su satima locirali osumnjičenog na području Travnog Dola, u blizini Uršnih Sela, a kasnije i na području Dobindola.

"U potragu je uključen veći broj policijskih službenika, a aktivnosti se provode na širem području", priopćili su iz Policijske uprave Novo Mesto.

Policija upozorava građane: Ne približavajte se osumnjičenom

Mještani opisuju kako je situacija vrlo bila neugodna te da među stanovnicima vladao osjećaj zabrinutosti i straha.

Policija je ranije priopćila da je osumnjičeni bio odjeven u tamnu majicu i kratke hlače, ima tamnu bradu te obrijanu glavu.

Građanima je upućen i apel da se ne približavaju području na kojem traje policijska akcija te da se strogo pridržavaju uputa policijskih službenika.